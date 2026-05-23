Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην Κοβέσι για την τροπολογία επιτάχυνσης δικών πολιτικών προσώπων: “Κανένας αιφνιδιασμός”

Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως απάντηση στην επιστολή της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέα κ. Λάουρα Κοβεσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την τελευταία τροπολογία που ψηφίστηκε και αφορά στην επίσπευση εκδίκασης διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων πολιτικών προσώπων, υπενθυμίζουν τα όσα αναφέρει η ίδια στο Oικονομικό Φόρουμ των Δελφών (23 Απριλίου 2026), σημειώνοντας ότι η Κοβεσι τόσο στην τελευταία συνάντηση της με την ηγεσία του Υπουργείου, όσο και την επόμενη μέρα στο Φόρουμ των Δελφων, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία της με την ελληνική πλευρά. Επίσης, από το αρμόδιο υπουργείο επισημαίνεται ότι η κ. Κοβεσι ήδη από τότε είχε ενημερωθεί για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η διερεύνηση, εκδίκαση και εκκαθάριση υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει αντίθεση ή δυσαρέσκεια για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, ούτε για το περιεχόμενο αυτής.

Ειδικότερα, αναφέρουν:

«Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει» δήλωνε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου 2026. Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του».

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Επιστολή προς την Κομισιόν για εξελίξεις στην Ελλάδα – Επισημαίνονται ζητήματα ανεξαρτησίας και λειτουργίας

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας απέστειλε χθες επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας ανησυχίες για πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και αποφάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες –όπως αναφέρεται– επηρεάζουν αρνητικά την ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιστολή εστάλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092, που αφορά το γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνεται, η πρόσφατη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που αφορούν μέλη του Κοινοβουλίου, εκτιμάται ότι επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί διώξεις για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο δεν αναγνώρισε πλήρως την ισχύ απόφασης του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της 12ης Νοεμβρίου 2025, με την οποία ανανεωνόταν για πέντε χρόνια η θητεία τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εξέλιξη αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία του θεσμού στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι παραπάνω εξελίξεις δημιουργούν «σοβαρές αμφιβολίες» ως προς το κατά πόσο οι ελληνικές αρχές συμμορφώνονται με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 4(3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.