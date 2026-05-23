Γιάννης Ζουγανέλης: Κάποτε ένας παραγωγός μου είπε να αλλάξω το επώνυμό μου, δεν ήθελα γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου

Στην πρόταση που είχε δεχτεί στα πρώτα του βήματα να αλλάξει το επώνυμό του αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, εξηγώντας πως αρνήθηκε να το κάνει, καθώς το συνέδεε με τη μνήμη του πατέρα του.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 22 Μαΐου στο «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτα του επαγγελματικά βήματα, περιγράφοντας τις σκέψεις του όταν ο Στέλιος Φωτίδης, του είχε πει να αλλάξει το επίθετό του.

Εκτός από τον λόγο που δεν άλλαξε το επώνυμό του, ο Γιάννης Ζουγανέλης εξήγησε πως ίσως θα έπρεπε να είχε διαχωρίσει περισσότερο τη δημόσια εικόνα του από τη μουσική του πορεία, ωστόσο όπως είπε δεν μπορούσε να αφοσιωθεί μόνο σε ένα κομμάτι της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάποτε ένας παραγωγός και συγκεκριμένα ο Στέλιος Φωτιάδης, όταν ήμουν στη WarnerBros, μου είπε να αλλάξω το επώνυμό μου και του είπα “δεν θέλω γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου και θέλω να παραμείνει το Ζουγανέλης”. Ίσως έπρεπε να διαχωρίσω την προσωπικότητά μου, που έχει σχέση με την περσόνα από τη μουσική. Μόνο στην Αμερική υπάρχει η λογική να μπορούν να αποδεχτούν οι άνθρωποι κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να αφιερωθώ σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορούσα, γιατί ζω με όλα, ζω με όλα τα “παιδιά μου”».