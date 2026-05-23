MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Ζουγανέλης: Κάποτε ένας παραγωγός μου είπε να αλλάξω το επώνυμό μου, δεν ήθελα γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην πρόταση που είχε δεχτεί στα πρώτα του βήματα να αλλάξει το επώνυμό του αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, εξηγώντας πως αρνήθηκε να το κάνει, καθώς το συνέδεε με τη μνήμη του πατέρα του.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 22 Μαΐου στο «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτα του επαγγελματικά βήματα, περιγράφοντας τις σκέψεις του όταν ο Στέλιος Φωτίδης, του είχε πει να αλλάξει το επίθετό του.

Εκτός από τον λόγο που δεν άλλαξε το επώνυμό του, ο Γιάννης Ζουγανέλης εξήγησε πως ίσως θα έπρεπε να είχε διαχωρίσει περισσότερο τη δημόσια εικόνα του από τη μουσική του πορεία, ωστόσο όπως είπε δεν μπορούσε να αφοσιωθεί μόνο σε ένα κομμάτι της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάποτε ένας παραγωγός και συγκεκριμένα ο Στέλιος Φωτιάδης, όταν ήμουν στη WarnerBros, μου είπε να αλλάξω το επώνυμό μου και του είπα “δεν θέλω γιατί είναι στη μνήμη του πατέρα μου και θέλω να παραμείνει το Ζουγανέλης”. Ίσως έπρεπε να διαχωρίσω την προσωπικότητά μου, που έχει σχέση με την περσόνα από τη μουσική. Μόνο στην Αμερική υπάρχει η λογική να μπορούν να αποδεχτούν οι άνθρωποι κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να αφιερωθώ σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορούσα, γιατί ζω με όλα, ζω με όλα τα “παιδιά μου”».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκτροπή νταλίκας στην ΠΑΘΕ – Έπεσε μέσα σε κανάλι, στο νοσοκομείο ο οδηγός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Νταλίκα παρέσυρε πεζή στον Βόλο, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα – “Νομίζω ότι ζω από θαύμα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Ψηφίζουμε για το εάν θα προστατεύσουμε την πατρίδα απέναντι σε πράξεις που συνιστούν εσχάτη προδοσία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γιατί απλά φοβάται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Αττική: Έβλεπε συνδρομητικά κανάλια και ταινίες στο σπίτι του χωρίς να πληρώνει συνδρομή και συνελήφθη