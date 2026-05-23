Συναγερμός στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι, απεγκλωβίστηκε σώος ο 89χρονος οδηγός

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «’Αγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.