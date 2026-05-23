Βούλα Πατουλίδου: Αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης δεν νομίζω ότι θα κατόρθωνα να γίνω Ολυμπιονίκης

Η Βούλα Πατουλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά», τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, και μίλησε με συγκίνηση για τον αείμνηστο σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, περιγράφοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε τόσο στη ζωή όσο και στην αθλητική της πορεία.

Η Βούλα Πατουλίδου αποκάλυψε πως παντρεύτηκε μόλις στα 19 της χρόνια και παραδέχτηκε πως για καιρό αυτό της δημιουργούσε ανασφάλεια. «19 χρονών. Α, κόμπλεξ, άστα. Έμαθα να γελάω μαζί του και το λέω και δεν θα πάψω να το λέω. Ξέρεις τι είναι να γελάς και να μην μπορείς να μαλώσεις; Ποιον να μαλώσεις; Όταν ο άλλος σε κοροϊδεύει και μετά βρίσκει κάτι και γελάς εσύ», είπε αρχικά.

Η Ολυμπιονίκης τόνισε πως ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε σε εκείνη περισσότερο από όλους. «Είναι ο άνθρωπος που πιστεύει πιο πολύ σε σένα από σένα. Και μετά οπ, τρυπώνω κι εγώ και πιστεύω σε μένα. Αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης δεν νομίζω ότι θα κατόρθωνα να γίνω Ολυμπιονίκης. Θα κατόρθωνα να αντέξω την απόρριψη του 99% των ανθρώπων του περίγυρου;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με έβλεπε τότε, είχα πάει στο μπάσκετ, και μου λέει “Μα χαραμίζεσαι εδώ”. Λέω “Ρε Δημήτρη, είμαι 21 χρονών, πού να πάω;”. “Μπορείς”. Λέω “21 χρονών δεν πάει πουθενά κανένας να ξεκινήσει πρωταθλητισμό!”. Ο ίδιος ήτανε δάσκαλος πάνω απ’ όλα. Δάσκαλος στους φοιτητές, στους προπονητές, στους φίλους. Δεν θα τον άκουγες ποτέ να πει κακιά κουβέντα. Πώς κατόρθωνε το αγοράκι μου να τα καταπίνει, δεν ξέρω… Κάποια στιγμή ήμουνα θυμωμένη και του λέω “Πες καμιά κακία! Τι γίνεται, να είμαι η κακιά της οικογένειας εγώ;”», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την αναφορά της στον αείμνηστο σύζυγό της, η Βούλα Πατουλίδου μίλησε για τον γιο τους. «Άφησε ένα καρμπόν πίσω. Έναν Γιώργο», είπε συγκινημένη.