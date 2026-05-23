Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 2ος Διαγωνισμός εκφραστικής ανάγνωσης Δήμου Θερμαϊκού “Λόγου Πνοή”

ο 2ος Διαγωνισμός εκφραστικής ανάγνωσης Δήμου Θερμαϊκού “Λόγου Πνοή” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στις 19:30 στο Αμφιθέατρο ΚΑΠΠΑ 2000 στην Περαία με ελεύθερη είσοδο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης των συμμετοχών, η διοργάνωση βάζει πλώρη για τον Τελικό, όπου οι διαγωνιζόμενοι θα διαβάσουν το κείμενο που έχουν επιλέξει, διεκδικώντας ένα από τα βραβεία του 2ου Διαγωνισμού Εκφραστικής Ανάγνωσης Δήμου Θερμαϊκού «Λόγου Πνοή».

Το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο της αξιολόγησης έχει αναλάβει μια διακεκριμένη Κριτική Επιτροπή, με βαθιά γνώση και πολυετή προσφορά στον πολιτισμό και τα γράμματα: Άννα Μυκωνίου, Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Σαλπιγκίδης, εικαστικός και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Θερμαϊκού, Βίκυ Γρηγοριάδου, εμψυχώτρια και σκηνοθέτιδα με πλούσια εμπειρία στη θεατρική πράξη και Ειρήνη Λαρδούτσου-Κούρτη, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή. Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την καλλιτεχνική ευαισθησία, η επιτροπή θα ξεχωρίσει και θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες αναγνώσεις της βραδιάς.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πλαισιώνεται από το αντιπολεμικό αφιέρωμα της Θεατρικής Ομάδας ΚΑ.ΣΟ.ΘΕ. «Φύρδην Μίγδην» με τίτλο «Δωσ’ μου το χέρι σου», μια βαθιά συγκινητική αναζήτηση της ανθρώπινης φωνής μέσα στο σκοτάδι των καιρών, ένας ύμνος στην ειρήνη, την αδελφοσύνη και την ελπίδα που αρνείται να σβήσει.

Οι διοργανωτές προσκαλούν τους φίλους των γραμμάτων και των τεχνών να δώσουν στους συμμετέχοντες την ενέργεια και το βήμα που τους αξίζει, μοιραζόμενοι μαζί τους την αγάπη για τη λογοτεχνία.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων ΚΕΔΡΟΣ και το Κτήματος Γεροβασιλείου.