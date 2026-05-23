ΔΝΤ: Η ΕΕ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τεράστιες δαπάνες σε άμυνα, ενέργεια και συντάξεις τα επόμενα 15 χρόνια

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τεράστιες δαπάνες στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των συντάξεων τα επόμενα 15 χρόνια, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ το Σάββατο, προτείνοντας ένα συνδυασμό μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής εξυγίανσης και κοινού δανεισμού ως τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Αν δεν ληφθούν μέτρα, το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει μια μη βιώσιμη πορεία. Με αμετάβλητη πολιτική, το χρέος της μέσης ευρωπαϊκής χώρας θα φθάσει το 130% του ΑΕΠ έως το 2040 — σχεδόν διπλασιαζόμενο σε σχέση με σήμερα», ανέφερε το ΔΝΤ σε έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις συζητήσεις των υπουργών στην άτυπη συνάντηση στη Λευκωσία.

Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να βελτιώσουν τα κίνητρα για τους πολίτες να μετακινούνται εντός της 27μελούς Ένωσης για να βρουν εργασία και για τις εταιρείες να τους προσλαμβάνουν. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενοποιήσει τις αγορές ενέργειας, να διευκολύνει τη ροή των αποταμιεύσεων των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση προς επικερδείς επενδύσεις και να εναρμονίσει τη νομοθεσία, η οποία σήμερα συχνά διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανέφερε το έγγραφο.

EU must reform, consolidate, use joint debt to cope with spending needs, IMF says https://t.co/2aY0ZgOMEL https://t.co/2aY0ZgOMEL — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2026

Οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα συνέβαλαν επίσης, όπως και οι κρατικές εγγυήσεις για επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικά στις κλιματικές αλλαγές, που θα βοηθούσαν στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε αυτά.



Τέλος, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι η καινοτομία, η ενέργεια και η άμυνα αποτελούν ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω κοινών δανεισμών.



Το κοινό χρέος αποτελεί ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα στην ΕΕ, όπου ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία ή η Γαλλία τάσσονται υπέρ, ενώ άλλες, όπως η Γερμανία και αρκετές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα.

«Αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου υπάρχουν διαφορές απόψεων, αλλά είναι σίγουρα ένας από τους τομείς που θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υπουργών της ευρωζώνης, Κυριάκος Πιερακάκης.