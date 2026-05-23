Βλάβη στον καταπέλτη του "Tera Jet 2" κατά τον απόπλου από Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Βλάβη στον καταπέλτη παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο Tera Jet 2 σημαίας Κύπρου, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι της Τήνου, προκαλώντας την επιστροφή του στο νησί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Τήνο προς Μύκονο, Πάρο, Μύκονο, Τήνο, ‘Ανδρο και Ραφήνα, μεταφέροντας 319 επιβάτες, 33 ΙΧΕ οχήματα, πέντε δίκυκλα και 41 άτομα πλήρωμα.

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

