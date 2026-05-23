Έφοδος της ΕΛΑΣ σε 17 σπίτια στη Σαντορίνη – Ελέγχθηκαν 68 άτομα και κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάνναβης

Στη σύλληψη δύο ατόμων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, μετά από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί, εντοπίζοντας 4,7 κιλά κάνναβης και χρηματικό ποσό 18.150 ευρώ.

Η επιχείρηση έγινε χθες, 22/5, πρωινές ώρες και περιελάμβανε 17 οικίες και συνολικά 68 άτομα, από τα οποία προσήχθησαν 7 και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 31 και 59 ετών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχιστούν και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ