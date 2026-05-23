Νεσχάν Μουλαζίμ: Ήταν σπάνιο αυτό που συνέβη στην εγκυμοσύνη μου, μεταφέρθηκα σε αναπηρικό αμαξίδιο τους τελευταίους μήνες

Για τις δυσκολίες που κλήθηκε να διαχειριστεί στους τελευταίους μήνες της πρώτης της εγκυμοσύνης μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νεσχάν Μουλαζίμ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Μαμα-δες” στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ειδικότερα, η Νεσχάν Μουλαζίμ σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν ήταν έτσι όπως περίμενα η εγκυμοσύνη μου λόγω κάποιων καταστάσεων. Ήταν σπάνιο αυτό που συνέβη σε μένα. Είχα παροδική οστεοπόρωση κύησης που ‘ναι κάτι πολύ σπάνιο. Ξαφνικά άρχισα να πονάνε τα πόδια μου και έλεγαν στην αρχή πως είναι της εγκυμοσύνης αλλά άρχισαν να γίνονται πολύ δυνατοί οι πόνοι. Οπότε αρχίσαμε μαζί με τον γιατρό μου να ψάχνουμε τι είναι αυτό. Ειλικρινά, ήταν κάποιες φορές που δεν άντεχα τον πόνο”.

“Πέρασα από έξι γιατρούς, έκανα πέντε φορές μαγνητική στα πόδια και στη μέση για μένα πιο πολύ ήταν η ταλαιπωρία για την μπέμπα μου, που ανησυχούσα. Στην αρχή μου έβαλαν κάτι στο πόδι, για να ‘ναι σταθερό το δεξί πόδι, σιγά σιγά μεταφερθήκαμε στο Πι και από κει και μετά, τους τελευταίους δυόμισι μήνες, μεταφέρθηκα σε αναπηρικό αμαξίδιο”.

“Βέβαια και με άγχωσε όλο αυτό εκείνη την περίοδο και για το μετά, γιατί έπαιρνα σαν απάντηση πως “ναι μεν θα βελτιωθείς, αλλά θα πάρει χρόνο”. Όταν είσαι μόνη και έχεις το παιδί μέσα σου, είναι μια χαρά γιατί κινείστε μαζί αλλά, όταν γεννήσεις και μετά θα σε χρειαστεί το μωρό σου, όλο αυτό απαιτεί μεγαλύτερη βοήθεια” συμπλήρωσε, ακόμα, η Νεσχάν Μουλαζίμ.