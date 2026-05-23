Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

Δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά στη γερμανική πόλη του Ντίσελντορφ το Σάββατο, τραυματίζοντας πάνω από 50 άτομα, με πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 11:30 π.μ. (12:30 ώρα Ελλάδας) σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης, και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος.

Είκοσι οκτώ από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και έλαβαν περίθαλψη στον τόπο του ατυχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η αιτία του ατυχήματος δεν ήταν αμέσως σαφής και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα.

