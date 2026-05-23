Final 4: Πώς θα μετακινηθούν την Κυριακή οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Ρεάλ – Αλλαγές από την ΕΛ.ΑΣ. ενόψει του τελικού

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τις νέες, επικαιροποιημένες ώρες συγκέντρωσης και οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague 2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ο.Α.Κ.Α, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια. Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ θα εφαρμοστούν με αυστηρότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων και την έγκαιρη προσέλευση όλων όσοι έχουν εισιτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

«Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το Ο.Α.Κ.Α..

Οι φίλαθλοι της Real Madrid θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το Ο.Α.Κ.Α. θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες».