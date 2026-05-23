Όλυμπος: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό ορειβάτη

Στο «κόκκινο» παραμένει η αγωνία για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο για τέταρτη ημέρα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Δώδεκα εθελοντές διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης επιχειρούν από νωρίς σήμερα το πρωί, συνδράμοντας το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι εθελοντές της ΕΟΔ επιχειρούν με τρία drone και πλήρη εξοπλισμό, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δυσμενείς, με έντονη βροχόπτωση και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο ορειβάτης ξεκίνησε για ανάβαση στον Μύτικα

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο νεαρός ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με στόχο την ανάβαση προς τον Μύτικα, χωρίς να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος.

«Το βράδυ της Δευτέρας διανυκτέρευσε σε μας και είχε πρόθεση να ανέβει στην κορυφή, στον Μύτικα. Του είπαμε να μην το επιχειρήσει, καθώς δεν είχε εξοπλισμό. Έφυγε το πρωί της Τρίτης παίρνοντας όλα τα πράγματά του και εθεάθη αργότερα μέσα στη μέρα με άλλους ορειβάτες που επιχιερούσαν ανάβαση», δήλωσε στη Voria, η Μαρία Ζολώτα, διαχειρίστρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας).

Ο 25χρονος έδωσε τελευταία φορά σημεία ζωής στις 9 το πρωί της 19ης Μαΐου, όταν συνομίλησε με τον πατέρα του στην Ισπανία.

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του ενημέρωσαν τις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης, αναφέροντας ότι ο γιος τους τούς είχε ενημερώσει πως θα επιχειρήσει ανάβαση προς τον Μύτικα, αλλά στη συνέχεια δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής.

Αρχικά ειδοποιήθηκε το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα, το οποίο ενημέρωσε στη συνέχεια τις ελληνικές Αρχές.

Σημειώνεται πως τα καταφύγια στον Όλυμπο, μετά το «Σπήλιος Αγαπητός», παραμένουν κλειστά, καθώς υπάρχει ακόμη χιόνι και επικίνδυνα σημεία στα ψηλότερα υψόμετρα. Οι Αρχές και οι διαχειριστές των καταφυγίων συνιστούν στους επισκέπτες του «βουνού των Θεών» να μην επιχειρούν ανάβαση, ειδικά χωρίς εξοπλισμό και εμπειρία σε ακραίες συνθήκες.