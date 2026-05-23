Μαθητές από την Ολλανδία και το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς υποδέχτηκε η Αράπογλου

Μια ιδιαίτερα αισιόδοξη και δημιουργική συνάντηση με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, όπου η Δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου, υποδέχθηκε μαθητές και εκπαιδευτικούς του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμαριάς και του ολλανδικού σχολείου Groene Hart Rijnwoude, οι οποίοι φιλοξενούνται στην πόλη μας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα της κοινής τους εργασίας με θέμα το «Οικολογικό Αποτύπωμα της Πόλης» (City Ecological Footprint), η οποία βασίστηκε σε διερευνητικό αστικό περίπατο στην Καλαμαριά και σε επιτόπια καταγραφή στοιχείων για τις μετακινήσεις, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τους ποδηλατόδρομους, την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Με ωριμότητα, τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και ουσιαστικές προτάσεις, οι νέοι και οι νέες κατέθεσαν τις απόψεις τους για ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, ζητώντας περισσότερους και ασφαλέστερους ποδηλατόδρομους, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μάλιστα, τόσο οι Ολλανδοί όσο και οι Έλληνες μαθητές και μαθήτριες ανέφεραν στη Δήμαρχο ότι παρατήρησαν την απουσία ποδηλατόδρομων στην Καλαμαριά με την κ. Αράπογλου να συμφωνεί και να δεσμεύεται στα παιδιά ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει δημιουργηθεί το βασικό δίκτυο ποδηλατόδρομων στην πόλη.

Παράλληλα, συζήτησαν με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους θέματα που αφορούν την ανακύκλωση, τη λειτουργία του καφέ κάδου για τα οργανικά απορρίμματα, τους μπλε κάδους, την επαναχρησιμοποίηση υλικών και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Ολλανδία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για τις διαφορές που παρατηρούν οι μαθητές μεταξύ των δύο χωρών σε ζητήματα περιβαλλοντικής συνείδησης, αστικών υποδομών και καθημερινών συνηθειών. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση πιο βιώσιμων πόλεων, αφού κατανοήσουν τις αξίες και τις προτεραιότητες των άλλων πόλεων.

Η Δήμαρχος συνεχάρη θερμά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την εξαιρετική τους δουλειά, επισημαίνοντας ότι οι ιδέες, η ευαισθησία και η ενεργή στάση τους απέναντι στα ζητήματα του περιβάλλοντος αποτελούν πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον.

Ο Δήμος Καλαμαριάς στηρίζει έμπρακτα δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια της εκπαίδευσης, τη διεθνή συνεργασία και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι αποτελούν τους σημαντικότερους πρεσβευτές ενός πιο βιώσιμου και ανθρώπινου μέλλοντος.