Κώστας Ηλιάκης: Ράγισαν καρδιές στα αποκαλυπτήρια της προτομής του, 20 χρόνια μετά τον θάνατό του: “Για εμάς ήταν ο φάρος μας”, είπε ο γιος του

Ο Κώστας Ηλιάκης τιμήθηκε με βαθιά συγκίνηση στα Χανιά, είκοσι χρόνια μετά τη θυσία του στο Αιγαίο, σε μια εκδήλωση μνήμης που φόρτισε συναισθηματικά όσους βρέθηκαν στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ. Οι φετινές εκδηλώσεις «Ηλιάκεια», που πραγματοποιούνταν επί δύο δεκαετίες στην Κάρπαθο, μεταφέρθηκαν για πρώτη φορά στη γενέτειρα του αείμνηστου σμηναγού, δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη φετινή διοργάνωση. Η 23η Μαΐου 2006 παραμένει χαραγμένη στη μνήμη των Ελλήνων ως η ημέρα που ο Κώστας Ηλιάκης έχασε τη ζωή του στο Αιγαίο, εκτελώντας το καθήκον του κοντά στην Κάρπαθο. Είκοσι χρόνια μετά, συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι της Πολιτείας και πολίτες συγκεντρώθηκαν στα Χανιά για να αποδώσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την αυταπάρνηση και την προσφορά στην πατρίδα.

Κώστας Ηλιάκης: Τα λόγια του γιου του που συγκίνησαν

Η πιο φορτισμένη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η ομιλία του γιου του ήρωα σμηναγού, Γιάννη Ηλιάκη, ο οποίος σύμφωνα με το flashnews.gr εμφανώς συγκινημένος μίλησε για τον πατέρα του και τη σημασία που είχε όχι μόνο για την οικογένειά του αλλά και για την τοπική κοινωνία.

«Για την πατρίδα ο πατέρας μου ήταν ένας σμηναγός που έδωσε τη ζωή του εκτελώντας το ύψιστο καθήκον του, να πετάει στους ελληνικούς ουρανούς. Για εμάς ήταν ο φάρος μας. Ωστόσο για την κοινότητα μας ήταν και κάτι άλλο, ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ένας παθιασμένος αθλητής της πετοσφαίρισης. Δεν είναι τυχαίο που ο πατέρας μου αγάπησε αυτό το άθλημα. Αυτές οι αξίες, η ομαδικότητα, η πειθαρχία, το να κοιτάζεις πάντα προς τα πάνω τον οδήγησαν στα πιλοτήρια της πολεμικής αεροπορίας. Με την ονοματοδοσία αυτού του αθλητικού κέντρου, η θυσία του και το όνομα του παίρνουν μια νέα μορφή. Το ονομά του από σήμερα θα ακούγεται καθημερινά εκεί που χτυπάει η καρδιά της νεολαίας».

Τα λόγια του προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, καθώς ο ίδιος συνέδεσε τη μνήμη του πατέρα του με τις αξίες της πειθαρχίας, της προσπάθειας και της προσφοράς. Η αναφορά του στον αθλητισμό και ειδικά στην πετοσφαίριση έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην προσωπικότητα του Κώστα Ηλιάκη, πέρα από τη στρατιωτική του ιδιότητα.

Κώστας Ηλιάκης: Τα αποκαλυπτήρια της προτομής και η ονοματοδοσία

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση και συνεχίστηκαν μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του σμηναγού στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ. Το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο θα φέρει πλέον το όνομα «Κώστας Ηλιάκης», σε μια απόφαση που έχει έντονο συμβολισμό για τα Χανιά αλλά και για όσους μεγάλωσαν γνωρίζοντας την ιστορία του.

Η ονοματοδοσία του χώρου θεωρήθηκε από πολλούς ως μια μόνιμη υπενθύμιση της παρουσίας και της προσφοράς του στον τόπο του. Το όνομα του ήρωα σμηναγού θα συνδεθεί πλέον καθημερινά με τη νέα γενιά, τους αθλητές και τα παιδιά που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του κέντρου.

Οι φετινές εκδηλώσεις «Ηλιάκεια» είχαν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς είκοσι χρόνια από τον θάνατό του στο Αιγαίο. Η μεταφορά της διοργάνωσης από την Κάρπαθο στα Χανιά έδωσε ακόμα μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος στην τελετή, με τους παρευρισκόμενους να μιλούν για έναν άνθρωπο που παραμένει σύμβολο αυταπάρνησης και προσφοράς.

Η θυσία του Κώστα Ηλιάκη εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Πολεμική Αεροπορία αλλά και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Είκοσι χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή, όχι μόνο μέσα από τις επετειακές εκδηλώσεις αλλά και μέσα από τις αξίες που συνδέθηκαν με το όνομά του.

