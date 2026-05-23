Formula 1: Ο Ράσελ νικητής στον αγώνα σπριντ του γκραν πρι του Καναδά

Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε νικητής στον επεισοδιακό αγώνα σπριντ του καναδικού γκραν πρι, ο οποίος σημαδεύτηκε από την επαφή που είχαν μεταξύ τους οι δύο οδηγοί της Mercedes. Ο Βρετανός κράτησε την πρωτοπορία που είχε από την αρχή -χάρη στην pole position που είχε εξασφαλίσει- και έφτασε στη δεύτερη φετινή νίκη του σε αγώνα σπριντ, μπροστά από τον συμπατριώτη του Λάντο Νόρις με McLaren. Ο έτερος οδηγός της Mercedes, ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι, περιορίστηκε στην τρίτη θέση, είδε τη διαφορά από τον «ομόσταυλό» του στην κορυφή της κατάταξης να μειώνεται στους 18 βαθμούς και έμεινε να… παραπονιέται στην ομάδα του για εσκεμμένη κίνηση του Ράσελ να τον βγάλει εκτός πίστας.

Τη βαθμολογούμενη οκτάδα στον αγώνα σπριντ του Καναδά συμπλήρωσαν, ο Αυστραλός Οσκαρ Πιάστρι με McLaren, ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον επίσης με Ferrari, ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull και ο Βρετανός Αρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls.

