Μπουένο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ΠΑΟΚ και Άρη στη EuroLeague

Στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τα εισιτήρια των ημιτελικών στο Final Four της Αθήνας, στο ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής του ΠΑΟΚ και του Άρη στη EuroLeague, αλλά και στο plan B που εξετάζει η διοργάνωση για το Final Four του 2027 σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, αναφέρθηκε ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα.

Ο Μπουένο ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν με το ζήτημα των εισιτηρίων, κάνοντας ειδική αναφορά στους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, ενώ παράλληλα υποστήριξε πως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης διαθέτουν όραμα και βρίσκονται σε επαφές με τη διοργάνωση για το μέλλον τους. Την ίδια στιγμή, παραδέχθηκε πως η EuroLeague εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για τη διεξαγωγή του φάιναλ φορ 2027 λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, παρότι υπάρχει συμφωνία με το Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε για τα εισιτήρια του Final Four:

«Ο αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν ήταν συνολικά 187, που τελικά κατάφεραν να μπουν. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την εταιρεία ticketing που έχει ήδη λυθεί. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι κανείς δεν μπόρεσε να μπει χωρίς εισιτήριο. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής ΠΑΟΚ και Άρη στη EuroLeague:

«Η EuroLeague είναι μια φανταστική διοργάνωση, κάθε παιχνίδι μετράει. Αυτό δείχνει πόσο υψηλό είναι το επίπεδό της. Είχαμε συζητήσεις και με τους δύο συλλόγους. Νομίζω ότι, όταν είναι έτοιμοι, θα το εξετάσουμε. Είμαστε χαρούμενοι που μιλάμε μαζί τους, έχουν όραμα, όπως και οι ιδιοκτήτες τους επίσης. Είναι ζήτημα του πώς θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν· πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμα. Το επίπεδο αυτής της λίγκας είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είναι φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να περιμένουν και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν».

Για το φάιναλ φορ 2027 και το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας:

«Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια συμφωνία με το Άμπου Ντάμπι για το 2027 και το 2029. Συζητείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ελπίζω να λυθεί και όλα να είναι ξανά ήρεμα και ασφαλή. Έχουμε συμβόλαιο και θα χαρούμε να επιστρέψουμε εκεί. Σίγουρα εξετάζουμε plan B και διάφορες σκέψεις. Πρέπει να περιμένουμε. Σε λίγους μήνες θα το επανεξετάσουμε, καθώς χρειαζόμαστε χρόνο για να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας».

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της EuroLeague, δηλώνοντας: «Είναι νωρίς να πούμε. Σκεφτόμαστε διάφορα, αν θα το κάνουμε με γεωγραφικά κριτήρια ή με άλλα κριτήρια. Θέλουμε να δούμε τι σκέφτονται και οι ομάδες. Είναι νωρίς να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.

Συμβουλευόμαστε την επιτροπή της διοργάνωσης και συζητάμε και με τα ΜΜΕ. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά. Σε όλους αρέσουν τα Μπαρτσελόνα-Ρεάλ ή τα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων, θέλουμε ίσως τον μεθεπόμενο χρόνο να πάμε στις 20-22 και αργότερα στις 24. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα franchises και επίσης να υπάρχει πρόσβαση από το EuroCup και από τις εγχώριες διοργανώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ