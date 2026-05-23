Χρίστος Αντωνιάδης: Θυμάμαι περιπτώσεις που χτυπούσα το χέρι στο τραπέζι και έφευγα

Στη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με τα social media αλλά και στον τρόπο που διαχειριζόταν τις δύσκολες συνεργασίες στο παρελθόν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Χρίστος Αντωνιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso.

Έχεις πάρει ποτέ τηλέφωνο σε δημοσιογράφο ή μέσο επειδή σε ενόχλησε κάτι που γράφτηκε;

Όχι ιδιαίτερα. Κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφορες ανοησίες, αλλά δεν δίνω μεγάλη σημασία. Κάποια πράγματα γράφονται μετά ξεχνιούνται.

Είχες ποτέ τόσο κακή συνεργασία ώστε να αποχωρήσεις;

Αυτά συμβαίνουν σε όλους τους χώρους και δεν πειράζει. Όταν ήμουν νεότερος, ήμουν πολύ πιο παρορμητικός. Θυμάμαι περιπτώσεις που χτυπούσα το χέρι στο τραπέζι και έφευγα. Με τα χρόνια όμως αλλάζεις. Καταλαβαίνεις ότι οι συγκρούσεις δεν βοηθούν πάντα.

Εκεί τη στιγμή ίσως νιώθεις καλύτερα ή δικαιωμένος, αλλά μακροπρόθεσμα συνήθως λειτουργούν εις βάρος σου. Πλέον προτιμώ να είμαι πιο διαλλακτικός και συζητήσιμος.