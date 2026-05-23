Βαλεντίνη Παπαδάκη για Κώστα Σόμμερ: Δεν μου έλεγε για γάμο και του είπα ότι το μωρό θα πάρει το επίθετό μου

Βαλεντίνη Παπαδάκη και Κώστας Σόμμερ βρέθηκαν στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου και μίλησε για τη σχέση και τον γάμο τους. Η make-up artist και fashion designer αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της και αποκάλυψε τα λόγια που είχε πει στον σύζυγό της, σε μια προσπάθεια να τον παρακινήσει για να παντρευτούν.

Ήταν η περίοδος που η Βαλεντίνη Παπαδάκη ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της. Ο Κώστας Σόμμερ βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της αλλά δεν είχε κινήσει τις διαδικασίες του γάμου. Δεν της είχε κάνει πρόταση. Η ίδια του επισήμανε πως αν γεννήσει χωρίς οι δυο τους να έχουν παντρευτεί, το καρτελάκι του βρέφους θα έγραφε το δικό της επίθετο.

«Ήμουν έγκυος. Ο Κώστας δεν έλεγε τίποτα για γάμο. Πέρναγαν οι μήνες. Του λέω κάποια στιγμή “να σε ρωτήσω κάτι; Γάμο θα κάνουμε ή όχι;” και μου λέει “θα δούμε ρε παιδί μου, θα το φτιάξουμε”. Και του απαντάω, “καλά, εγώ θα γεννήσω σε λίγο, δεν έχω κανένα πρόβλημα αλλά ξέρεις, το βραχιολάκι του μωρού θα γράφει Παπαδάκη”» με τον Κώστα Σόμμερ να σχολιάζει: «Έπαθα εγκεφαλικό».

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη συνέχισε λέγοντας: «Με την κοιλιά τούρλα με πήγε να παντρευτούμε με πολιτικό γάμο. Καθοδήγησα το να παντρευτούμε. Νομίζω ότι ο Κώστας δεν ήθελε σε εκείνη τη φάση να ασχοληθούμε με τον γάμο, επειδή ερχόταν το παιδί».

Βαλεντίνη Παπαδάκη και Κώστας Σόμμερ είναι παντρεμένοι από το 2021 και πλέον έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, που έδωσαν άλλο νόημα στις ζωές τους.