Φρίκη στην Καβάλα: Γατούλα εντοπίστηκε νεκρή και σφηνωμένη σε σιδερένια πόρτα

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η ανάρτηση που έκανε στα social media το φιλοζωικό σωματείο Καβάλας «Αίσωπος», με την κακοποίηση και θανάτωση μίας αδέσποτης γάτας που εντοπίστηκε νεκρή στην συνοικία του Βύρωνα Καβάλας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του το σωματείο, την γάτα εντόπισε σήμερα, απέναντι από το 16ο Νηπιαγωγείο, μία κάτοικος της περιοχής. Η γυναίκα αντίκρισε σφηνωμένη σε μια σιδερένια πόρτα την γατούλα πεθαμένη και βαριά κακοποιημένη.

Σύμφωνα με το σωματείο, η γυναίκα επικοινώνησε άμεσα με την αστυνομία, ζητώντας να επιληφθούν της κατάστασης εφόσον δήλωσε την κακοποίηση της γάτας. Η αστυνομία ειδοποίησε τον δήμο και περισυνέλεξαν τη γάτα από το σημείο.

Η κάτοικος έπειτα έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα και έκανε καταγγελία κατά αγνώστων και ζήτησε τη νεκροψία του άτυχου ζώου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Σήμερα Σάββατο 23-05-2026 μία συμπολίτισα μας, μας ενημέρωσε ότι ήρθε αντιμέτωπη με ένα άκρως σοκαριστικό θέαμα. Στην περιοχή του Βύρωνα Καβάλας και απέναντι ακριβώς από το 16ο Νηπιαγωγείο, αντίκρισε σφηνωμένη σε μία σιδερένια πόρτα, μία γατούλα πεθαμένη και απ’ ότι φαίνεται και από τη φωτο, βαριά κακοποιημένη. (Σαφή εικόνα και αποτελέσματα θα έχουμε μετά και την ιατρική εξέταση του νεκρού ζώου).

Το σοκ όπως καταλαβαίνετε ήταν τεράστιο. Η συμπολίτισα μας επικοινώνησε άμεσα με την αστυνομία ζητώντας να επιληφθούν της κατάστασης εφόσον δήλωσε την κακοποιήση της συγκεκριμένης γάτας. Μάλλον όμως από κακή, ίσως, συνεννόηση, η αστυνομία ειδοποίησε το Δήμο, άτομα του οποίου και περισυνέλεξαν τη γάτα. Κακώς βέβαια γιατί το μέρος έπρεπε να ελεγχθεί από την αστυνομία διότι ήταν τόπος εγκλήματος.

Προς τιμήν της η συμπολίτισα μας, αντέδρασε σωστά και άμεσα και έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα να κάνει καταγγελία κατά αγνώστων και να ζητήσει τη νεκροψία του άτυχου ζώου.

Εμείς ενημερωθήκαμε μετά από όλα αυτά τα γεγονότα και θελουμε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας και όλο το φιλοζωικό κοινό της πόλης γι αυτό το εγκληματικό και αποτρόπαιο συμβάν. Από μεριάς μας θα παρακολουθήσουμε στενά αυτή την υπόθεση ζητώντας ενημέρωση και από την αστυνομία αλλά και από το Δήμο. Βάσει των νόμων ο τόπος που βρίσκεται ένα νεκρό ζώο θεωρείται τόπος εγκλήματος και βάση αυτού η αστυνομία έχει τον πρώτο λόγο για όλες τις προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες.

Εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΉ όλων των κατοίκων στην περιοχή του Βύρωνα. Το εγκληματικό αυτό γεγονός θα πρέπει όλους να μας προβληματίσει βαθιά και να μας αφυπνίσει. Ανάμεσα μας κυκλοφορεί ένας “άνθρωπος” ή και περισσότεροι από ένας δεν το γνωρίζουμε αυτό, ο οποίος έχει ακραία δολοφονικά ένστικτα.

Η συγκεκριμένη γατούλα είχε φρικτό θάνατο και μάλιστα δίπλα σε νηπιαγωγείο. Αν αυτό δεν είναι σοβαρό, τότε τι είναι; Μην κλείνετε τα μάτια σε καμία παραβατική ή κακοποιητική συμπεριφορά, εφόσον την εντοπίσετε σε κάποιον.

Ενημερώστε τις αρχές ή κάνετε άμεσα καταγγελία! Σήμερα μία γάτα, αύριο, τι;”