Ο λόγος που πρέπει πάντα να αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή μετά από κάθε πλύση

Μια απλή κίνηση μετά την πλύση μπορεί να αποτρέψει μυρωδιές, υγρασία και φθορές στο πλυντήριο.

Τα πλυντήρια ρούχων αποτελούν μία από τις πιο απαραίτητες συσκευές του σπιτιού, καθώς κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και εξασφαλίζουν καθαρά και ευωδιαστά ρούχα. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί παραμελούν τη σωστή φροντίδα τους, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής αλλά και να επηρεάσει την καθαριότητα των ρούχων μετά από κάθε πλύση.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη αφορά τη συνήθεια να κλείνει αμέσως η πόρτα του πλυντηρίου μόλις αφαιρεθούν τα ρούχα. Αν και φαίνεται ασήμαντο, οι ειδικοί στην καθαριότητα προειδοποιούν πως αυτή η κίνηση παγιδεύει την υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων, μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

Γιατί η πόρτα του πλυντηρίου πρέπει να μένει πάντα ανοιχτή

Όπως εξηγούν, μετά από κάθε πρόγραμμα πλύσης ο κάδος, το λάστιχο της πόρτας και τα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου παραμένουν υγρά.

Όταν η πόρτα κλείνει αμέσως, η υγρασία εγκλωβίζεται σε έναν σκοτεινό χώρο χωρίς επαρκή αερισμό. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανίζονται με τον καιρό μυρωδιές, υπολείμματα και λεκέδες που μπορεί να μεταφερθούν ακόμη και στα καθαρά ρούχα.

Το πρόβλημα εμφανίζεται συχνότερα στα πλυντήρια με μπροστινή φόρτωση, καθώς το λάστιχο της πόρτας συγκρατεί νερό, χνούδια, υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού. Με την πάροδο του χρόνου δημιουργείται ένα σκούρο στρώμα βρωμιάς που όχι μόνο μυρίζει άσχημα αλλά μπορεί και να λεκιάσει τα ρούχα.

Η ειδικός στην καθαριότητα Πάουλα Σέιτον τονίζει στο ισπανικό El Mueble πως η λύση είναι ιδιαίτερα απλή. «Αρκεί να αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ελαφρώς ανοιχτή μετά από κάθε πλύση ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να στεγνώνει φυσικά το εσωτερικό», αναφέρει.

Δεν χρειάζεται η πόρτα να μένει εντελώς ανοιχτή. Λίγα εκατοστά αρκούν για να απομακρυνθεί η υγρασία. Παράλληλα, καλό είναι τα ρούχα να βγαίνουν αμέσως μετά το τέλος της πλύσης, να σκουπίζεται το λάστιχο της πόρτας και να παραμένει ανοιχτό και το συρτάρι του απορρυπαντικού.

Τι να κάνετε αν το πλυντήριο μυρίζει ή έχει μούχλα

Αν το πλυντήριο έχει ήδη εμφανίσει μυρωδιές, υγρασία ή σημάδια μούχλας, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της καθαριότητάς του:

Καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας

Το λάστιχο είναι από τα σημεία όπου συσσωρεύεται πιο εύκολα νερό χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό.

Αν υπάρχουν σημάδια μούχλας ή δυσάρεστες οσμές, καθαρίστε το προσεκτικά με ένα νωπό πανί και λίγο λευκό ξίδι καθαρισμού. Στη συνέχεια στεγνώστε το πολύ καλά ώστε να μη μείνει υγρασία.

Βάλτε άδειο πρόγραμμα πλύσης

Για να απομακρυνθούν οι μυρωδιές από τον κάδο, προτείνεται ένα άδειο πρόγραμμα σε υψηλή θερμοκρασία. Για πιο βαθύ καθαρισμό μπορεί να προστεθεί ξίδι καθαρισμού στη θήκη του απορρυπαντικού.

Ελέγξτε το φίλτρο

Το φίλτρο του πλυντηρίου συγκρατεί χνούδια, μικροαντικείμενα και βρωμιές που με τον καιρό προκαλούν άσχημες μυρωδιές. Ο καθαρισμός του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καλό είναι να τοποθετηθεί μια πετσέτα από κάτω, καθώς συνήθως τρέχει νερό κατά την αφαίρεσή του.

Καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού ﻿

Η θήκη του απορρυπαντικού συγκεντρώνει συχνά υπολείμματα νερού και προϊόντων πλύσης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται υγρασία. Αφαιρέστε τη θήκη, πλύνετέ τη με ζεστό νερό και στεγνώστε τη καλά πριν την τοποθετήσετε ξανά.

Πηγή: bovary.gr