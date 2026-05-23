Γιατί το να μιλάμε στον εαυτό μας μάς κάνει καλό

Το να μας πιάσουν να μιλάμε στον εαυτό μας είναι αρκετά ντροπιαστικό, ενώ συχνά μας κάνει να φαινόμαστε σαν να έχουμε παραισθήσεις. Σαφώς, αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε ανάγκη την επικοινωνία με τους άλλους. Ωστόσο, δεδομένου ότι τόσοι πολλοί από εμάς μιλάμε στον εαυτό μας, θα μπορούσε τελικά αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας;

Στην πραγματικότητα, μιλάμε πολύ συχνά στον εαυτό μας, σιωπηλά. Μάλιστα, συμμετέχουμε σε συζητήσεις με βαθυστόχαστα συμπεράσματα και σχόλια. Αυτή η εσωτερική κουβέντα κρατά τον οργανισμό μας και το μυαλό μας σε φόρμα, μας βοηθά να οργανώνουμε τις σκέψεις μας, να ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας και να σχεδιάζουμε τις επόμενες ενέργειές μας. Με άλλα λόγια να ελέγχουμε τον εαυτό μας.

Διαβάστε παρακάτω πέντε τρόπους με το οποίους ο διάλογος με τον εαυτό μας μάς κάνει καλό:

Πιο αποτελεσματική εγκεφαλική λειτουργία

Σας έχει τύχει να περπατάτε στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ ψάχνοντας ένα αντικείμενο, ψιθυρίζοντας διαρκώς το όνομά του; Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Quarterly Journal of Experimental Psychology έδειξε ότι οι άνθρωποι που επαναλαμβάνουν το όνομα ενός αντικειμένου που ψάχνουν μπόρεσαν να το βρουν πολύ πιο γρήγορα από εκείνους που σιωπηλά τριγυρνούσαν στο κατάστημα.

Η θεωρία εδώ λέει ότι η επανάληψη λέξεων πυροδοτεί την ανάκληση μνήμης γνωστών αντικειμένων, κάνοντάς τα έτσι πιο «απτά» και πιο πιθανά στο να τα εντοπίσει το μάτι του ατόμου που τα αναζητεί.

Επίτευξη στόχων και οργάνωση σκέψεων

Η δημιουργία λίστας με υποχρεώσεις είναι πολύ αποτελεσματική για τον προγραμματισμό της ημέρας μας, όπως ακριβώς και του προγραμματισμού στο γραφείο. Όμως, είναι αρκετά δύσκολο να τις θυμόμαστε ή να μπορούμε να τις διαβάζουμε πάντα, έτσι μια μικρή εσωτερική υπενθύμιση μπορεί να μας βοηθήσει. Σκεφτείτε αυτό: Έχετε μία σημαντική συνάντηση στο γραφείο. Πριν φτάσετε συζητήστε με τον εαυτό σας, οργανώστε τα δεδομένα σας, φρεσκάρετε τις γνώσεις σας και θα δείτε πως θα βρείτε πιο γρήγορα μια αποτελεσματική λύση. Πέρα από αυτό, η ψυχολόγος Linda Sapadin αναφέρει πως το να μιλάμε στον εαυτό μας μάς βοηθά να συγκεντρωνόμαστε καλύτερα, να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας και να καταγράφουμε κάθε μας αντίδραση.

Μείωση του στρες

Δεδομένου του ότι το να μιλάμε στον εαυτό μας, συμβάλλει στο να έχουμε καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεών μας, θα επέλθει και η μείωση του στρες. Είτε συζητάτε ήρεμα με τον εαυτό σας είτε επαναλαμβάνετε όσα πρέπει να πείτε, αντιλαμβάνεστε πως θα είστε σε θέση να δράσετε πιο προετοιμασμένα και ήρεμα. Επιπλέον, το να λέτε και να επαναλαμβάνετε στον εαυτό σας πως όλα θα πάνε καλά, θα σας οδηγήσει στο να το πιστέψετε και τελικά να το καταφέρετε.

Εύρεση κινήτρου

Η συζήτηση με τον εαυτό μας συμβάλλει στην άυξηση της αυτοπεποίθησής μας και την εύρεση κινήτρου. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις λέγοντας από μέσα σας (ή και απ’ έξω σας) ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Ότι το «έχετε». Μελέτη έδειξε πως παίκτες του μπάσκετ που μιλούσαν στον εαυτό τους θετικά και με λόγια ενδυνάμωσης είχαν καλύτερη και ακριβέστερη απόδοση στο παιχνίδι.

Αύξηση αυτοπεποίθησης και αυτογνωσία

Σύμφωνα με μία έρευνα του πανεπιστημίου του Lethbridge, όσοι μάθουν να επιδίδονται καθημερινά σε έναν μονόλογο με θετικά στοιχεία του εαυτού τους, μπορούν να αλλάξουν τις προοπτικές τους, τις στάσεις και τις αντιδράσεις τους. Το ίδιο πρέπει να εκφράζονται και τα αρνητικά συναισθήματα. Όταν ακούμε αυτό που νιώθουμε, τότε μπορούμε να το αξιολογήσουμε και να το εκτιμήσουμε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο αυτογνωσίας.

