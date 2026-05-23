Ζάκυνθος: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη Ολλανδή τουρίστρια στο Κορακονήσι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Πολιτική Προστασία στην Ζάκυνθο για τον απεγκλωβισμό μιας 46χρονης Ολλανδής τουρίστριας.

Οι υπηρεσίες ενημερώθηκαν περίπου στις 16:00 ότι η γυναίκα, μαζί με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, προσπάθησαν να προσεγγίσουν την θάλασσα σε πολύ δύσβατη περιοχή στο Κορακονήσι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η 46χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο βραχώδες έδαφος, σπάζοντας τον αστράγαλό της και τραυματίζοντας ελαφρότερα και το άλλο της πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ολλανδοί χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο και κάλεσαν ασθενοφόρο, όχι του ΕΚΑΒ αλλά ιδιωτικής εταιρείας, το πλήρωμα του οποίου όταν έφτασε στο σημείο ειδοποίησε τις αρχές οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μετά από περίπου μιάμιση ώρα άνδρες της πυροσβεστικής και της 17ης ΕΜΟΔΕ, κατάφεραν να διασώσουν και απεγκλωβίσουν την τουρίστρια από το πολύ δύσβατο σημείο στο οποίο βρισκόταν τραυματισμένη.

Λόγω της άγριας μορφολογίας του εδάφους κλήθηκε να συνδράμει και σκάφος του Λιμενικού, στην περίπτωση που η προσέγγιση από την ξηρά δεν ήταν εφικτή.