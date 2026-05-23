Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Ατύχημα για την ηθοποιό μέσα στο σπίτι της – Το βίντεο με το τραυματισμένο πόδι της

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ τραυματίστηκε ανήμερα της ονομαστικής γιορτής της και θέλησε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της. Η ηθοποιός υπέστη ρωγμώδες κάταγμα στα δύο δάχτυλα του αριστερού ποδιού της, όταν χτύπησε κατά λάθος πάνω σε ένα μπαούλο στο χολ του σπιτιού της.

«Ρωγμώδες κάταγμα. Γιατί; Γιατί το μπαούλο στο χολ μου την έπεσε σφόδρα. Χρόνια πολλά ξαναείπαμε;» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, που έδειχνε να μην έχει χάσει το κέφι της.

Η ηθοποιός αντιμετωπίζει την ταλαιπωρία με πολύ χιούμορ και θετική διάθεση, έχοντας ήδη δεχθεί εκατοντάδες ευχές για «περαστικά» από συναδέλφους και θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τη φετινή σεζόν, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ πρωταγωνιστεί στη σειρά «Γιατί ρε Πατέρα» του ANT1, ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Αντιγόνης Παπαδάτου.

Σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον χρόνο. Έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως δεν είναι απόλυτα συμφιλιωμένη μαζί του, αλλά μεγαλώνει με χαρά, ευγένεια και την ελευθερία ενός «ανήσυχου πνεύματος»