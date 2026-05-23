Μίλτος Τεντόγλου: “Πέταξε” στα 8,46 μ. και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Κίνας

Ο «παλιός καλός» Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στη δράση, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στη Σιαμέν της Κίνας, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond League.

Ο δις Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις τρία άλματα για να «καθαρίσει» τον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ξεκίνημα με 8,37μ. και συνέχεια με 8,46μ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυνατά στον αγώνα με άλμα στα 8,37μ., θέτοντας από την πρώτη προσπάθεια τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Στη δεύτερη προσπάθεια ήταν άκυρος, όμως στο τρίτο του άλμα “απογειώθηκε” στα 8,46μ., σημειώνοντας νέο ρεκόρ μίτινγκ και ισοφαρίζοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος, την οποία είχε πετύχει ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ.

Με αυτό το άλμα, ο Τεντόγλου ουσιαστικά “κλείδωσε” τη νίκη, χωρίς να χρειαστεί να συνεχίσει περαιτέρω τον αγώνα.

Άνετη επικράτηση – Δεύτερος ο Γκέιλ

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε ο Τζαμαϊκανός Τζατζέι Γκέιλ με 8,32μ., ενώ τρίτος ήταν ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ. και τέταρτος ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι με 8,28μ.

Εκτός οκτάδας η Τζένγκο στον ακοντισμό

Στον ακοντισμό γυναικών, η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να βρει τις βολές που θα την έφερναν σε υψηλές θέσεις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στη 10η θέση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 55,96μ., ενώ η κορυφαία της προσπάθεια στο πρώτο της ρίξιμο μετρήθηκε στα 53,31μ., με αποτέλεσμα να μείνει εκτός οκτάδας και να ολοκληρώσει πρόωρα τον αγώνα.

Ιστορική επίδοση από την 18χρονη Γιαν

Την παράσταση στον ακοντισμό έκλεψε η 18χρονη Κινέζα Ζιγί Γιαν, η οποία με εντυπωσιακή βολή στα 71,74μ. σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων και ανέβηκε στο Νο2 όλων των εποχών, πίσω μόνο από την Τσέχα Μπάρμπορα Σποτάκοβα.

Πηγή: ertsports.gr