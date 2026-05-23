Ράνια Τζίμα για Σία Κοσιώνη: Αυτά είναι μέσα στη δουλειά μας, συνέβαιναν και συμβαίνουν

Η Ράνια Τζίμα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” όπως παρακολουθήσαμε, το πρωινό του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του OPEN.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων του Μεγάλου Καναλιού αναφέρθηκε αφενός στη συνεργασία με τον Γιάννη Πρετεντέρη και αφετέρου στην πολυσυζητημένη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, η Ράνια Τζίμα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το να είσαι παρουσιάστρια ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων είναι μια θέση ευθύνης, μια θέση που θέλει αυξημένα αντανακλαστικά κάθε δευτερόλεπτο. Αλλά είναι μια δουλειά πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα. Το χαίρομαι και το απολαμβάνω με τις δυσκολίες του, με τις χαρές του, με τις καλές και τις κακές μέρες. Μ’ αυτά που μας αρέσουν και μ’ αυτά που δεν μας αρέσουν και θέλουμε να τα αλλάξουμε, είναι ένα ωραίο ταξίδι”.

“Η συνεργασία μας με τον Γιάννη Πρετεντέρη είναι ωραία. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έμπειρος, με τις δικές του γωνίες που και αυτό όμως έχει ενδιαφέρον. Όπως κι εγώ με τις δικές μου, πιθανότατα. Είναι μια ωραία συνεργασία, δεν ξέρω πως την εισπράττετε εσείς, νομίζω με σεβασμό”.

Επίσης, όσον αφορά το “διαζύγιο” της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, η Ράνια Τζίμα επισήμανε τα εξής στις νέες τηλεοπτικές δηλώσεις στην εκπομπή του OPEN. “Θέλουν τα πράγματα τον χρόνο τους και θα γίνουν. Δηλαδή και ο Βασίλης Παπαδρόσος και η Σία Κοσιώνη θα κάνουν το επόμενο τους βήμα και θα είναι καλό γιατί είναι πάρα πολύ καλοί και άξιοι επαγγελματίες”.

“Και ο ΣΚΑΪ, που είναι ένα κανάλι τόσο ετών στην ενημέρωση, θα βρει επίσης τα πατήματα του. Αυτά είναι μέσα στη δουλειά μας. Συμβαίνουν, συνέβαιναν και θα συμβούν…”