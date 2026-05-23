Σταύρος Καλαφάτης από το TechSaloniki: “H καινοτομία είναι η νέα εθνική μας ισχύς”

“Δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η γνώση παράγει πλούτο και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Με εμβληματικά έργα, θωρακίζουμε την εξωστρέφεια της χώρας μας. Για εμάς, η τεχνολογία αιχμής πρέπει να συναντά τον άνθρωπο και την προοπτική για κάθε συμπολίτη μας. Η κοινωνική συνοχή είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης. Γιατί τελικά, η μεγαλύτερη καινοτομία μιας χώρας είναι οι άνθρωποί της. Δικός μας στόχος είναι η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη να αποτελούν έναν τόπο όπου κανένας νέος επιστήμονας ή επιχειρηματίας δεν θα χρειάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να υλοποιήσει την ιδέα του”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης στο πλαίσιο του 10ου TechSaloniki και της συζήτησης με θέμα: “Από το όραμα στην υλοποίηση: Τί απαιτεί το Οικοσύστημα Καινοτομίας στο μέλλον”.

Όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης: “Η Πολιτεία σήμερα δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο ρυθμιστή, αλλά λειτουργεί ως επιταχυντής της προσπάθειας του οικοσυστήματος. Το έμπρακτο ενδιαφέρον μας ξεκινά από την υπέρβαση της χρόνιας υποχρηματοδότησης: για πρώτη φορά στην ιστορία, οι επενδύσεις στην έρευνα έφτασαν το 1,54% του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση 56% σε σχέση με το 2019. Πλέον, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη”.

Μιλώντας ειδικότερα για τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης που αποτυπώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την Έρευνα και την Καινοτομία, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε συγκεκριμένα:

“Θεσπίσαμε την υπερέκπτωση των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης έως και 315%, στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στη νέα γνώση.

Μέσω του Elevate Greece, χαρτογραφήσαμε και στηρίξαμε για πρώτη φορά το οικοσύστημα, το οποίο αριθμεί πλέον πάνω από 1.000 καινοτόμες επιχειρήσεις, δημιουργώντας πάνω από 8.500 θέσεις εργασίας.

Η δυναμική αυτή έφερε στη χώρα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη παγκόσμιους ηγέτες τεχνολογίας, όπως η Deloitte, η Pfizer, η Accenture, που επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό μας και δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Διαθέτουμε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε τις υποδομές των Ερευνητικών μας Κέντρων για τα επόμενα 30 χρόνια.

Με προγράμματα όπως το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και το «Ερευνώ – Καινοτομώ», χρηματοδοτούμε τη σύμπραξη επιστήμης και επιχειρηματικότητας, μετατρέποντας το “Insight” σε εξαγώγιμο προϊόν.

Κινητοποιούμε πόρους άνω των 1 δις ευρώ μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με έμφαση στην καινοτομία και τη στήριξη της περιφέρειας.

Με πρωτοβουλία και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδιάζουμε συντονισμένα τη σύσταση ενός νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο την ενοποίηση του χώρου της έρευνας και την καλύτερη διασύνδεση της με την αγορά. Και είναι ιδιαίτερη τιμή μου που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια”, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: “Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης γίνεται χειροπιαστό μέσα από το NOESIS και το ΕΚΕΤΑ, το κορυφαίο κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας. Η Πολιτεία στηρίζει τη μεταφορά της έρευνας στην αγορά μέσω εμβληματικών δράσεων, τόνισε και ανέφερε συγκεκριμένα:

Εγκαινιάσαμε το AI Nucleus , το νέο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του ΕΚΕΤΑ, μια επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς.

Το ΕΚΕΤΑ συνεργάζεται ήδη με την ΕΥΑΘ για την ποιότητα του νερού, τόσο με το Βιοτεχνικό όσο και με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά τεχνολογίας και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσφέρει ψηφιακές λύσεις στους Δήμους της πόλης.

“Ο στόχος μας είναι η επιστήμη να υπηρετεί τον πολίτη. Το γεγονός ότι το μεγάλο έργο του Flyover προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στις μετακινήσεις, οφείλεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις τεχνολογικές λύσεις του ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Επισημαίνοντας ότι: “H στρατηγική μας ολοκληρώνεται μέσα από εμβληματικές υποδομές όπως το Thess INTEC, το έργο-ναυαρχίδα που πλέον έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. Αυτά αποτελούν τη βάση όπου οι νέοι επιστήμονες μπορούν να ονειρεύονται και να παράγουν στον τόπο τους. Σήμερα, η Θεσσαλονίκη δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνει, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία είναι η νέα εθνική μας ισχύς” υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο οικονομολόγος και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, Αρίστος Δοξιάδης και ο ιδρυτής και επικεφαλής ανάπτυξης επιχειρήσεων, Ευάγγελος Κοσμίδης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Κατσιάνης.