Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στον δήμαρχο της Φετιγιέ, Αλίμ Καράτσα – Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο δήμαρχος της πόλης Φετιγιέ στην Τουρκία, Αλίμ Καρατζά, φέρεται να δέχθηκε ένοπλη επίθεση στη συνοικία Ακαρτζά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ο δήμαρχος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο στην Τουρκία για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του όταν άνοιξε πυρ εναντίον του δημάρχου.

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.

