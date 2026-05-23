“Μαφία” στα Βορίζια: Σε κατ’οίκον περιορισμό ο “θείος” ύστερα από διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του

Σε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα κατέληξε η διαδικασία απολογίας του 43χρονου από τα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση εκβιασμών ιδιοκτητών γης και ψευδών δηλώσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απολογία του μέλους της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια που εμπλέκεται σε εκβιασμούς και ψευδές δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (23/05/2026) μέσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται, και διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς το αν πρέπει να προφυλακιστεί, με αποτέλεσμα η τελική απόφαση να παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο αναμένεται να αποφανθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Μέχρι τότε, ο 43χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο κατηγορούμενος επρόκειτο αρχικά να απολογηθεί την Παρασκευή μαζί με τους δύο ανιψιούς του, ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απειλές, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και δολιοφθορές σε βάρος πολιτών στην περιοχή του Αμαρίου.

Ωστόσο, λίγο πριν από την απολογία του παρουσίασε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα έξω από καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση της οργάνωσης.

Οι δύο συγκατηγορούμενοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατά την απολογία του, ο 43χρονος φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε εκβιασμούς ή παράνομες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι τα μισθωτήρια που είχε υπογράψει με ιδιοκτήτες γης ήταν νόμιμα και ότι οι επιδοτήσεις που λάμβανε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυπταν από νόμιμες διαδικασίες.

Η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το εύρος της δράσης της ομάδας και πιθανές επιπλέον εμπλοκές.