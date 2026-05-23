Fizzling: Τα σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σας “ξεφουσκώνει” και τι να κάνετε γι’ αυτό

Η διάλυση μιας σχέσης μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους. Και είτε τα πράγματα τελειώνουν με ένα έντονο ξέσπασμα είτε με μια ψυχρή στάση, οποιοσδήποτε χωρισμός πληγώνει. Αλλά μερικές φορές, μπορεί να είναι εξίσου οδυνηρό όταν μια σχέση δεν έχει τελειώσει επίσημα, αλλά φαίνεται να χάνει το πάθος, τον ενθουσιασμό και την ενέργειά της.

Ίσως νιώθετε ότι ένας μακροχρόνιος σύντροφος απομακρύνεται σταδιακά ή ότι τα μηνύματα με έναν νέο σύντροφο αρχίζουν να μειώνονται σε συχνότητα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι συχνά δύσκολο να ξέρετε αν η σχέση σας απλώς εξελίσσεται ή στην πραγματικότητα, «ξεφουσκώνει».

Ενώ τόσο οι νέες όσο και οι μακροχρόνιες σχέσεις μπορεί να τελειώσουν, το μειωμένο πάθος και ενδιαφέρον (fizzling) ή αλλιώς το «ξεφούσκωμα» είναι πιο συνηθισμένο στις νεότερες, σύμφωνα με τον σύμβολο σχέσεων Jess Carbino, PhD, κοινωνιολόγο και relationship editor στο Tinder και το Bumble.

«Σε αυτές τις νέες σχέσεις, διακυβεύονται λιγότερα και υπάρχουν λιγότερες υποχρεώσεις και δεσμοί με το άλλο άτομο, γεγονός που καθιστά το fizzling, σε απλά ελληνικά την αδιαφορία, πιο προσιτό», λέει. «Εάν, για παράδειγμα, έχετε βγει με κάποιον για μόλις δύο μήνες ή έχετε πάει σε πέντε ή έξι ραντεβού, αυτός ο δεσμός δεν είναι πολύ ισχυρός, οπότε είστε σε θέση να γυρίσετε σε κάποιον πρώην ή να εξαφανιστείτε από τη σχέση πιο εύκολα από το να ήσασταν με έναν άνθρωπο καιρό».

Γιατί μπορεί μία σχέση να «ξεφουσκώσει»

To Fizzling μπορεί να συμβεί επειδή ο ένας από τους δύο ή και δύο πιθανοί σύντροφοι δεν ξέρουν τι θέλουν από τη σχέση. Έτσι, εκείνος που είναι αβέβαιος επιλέγει μια «σκοτεινή» μέση λύση, επενδύοντας εν μέρει στη σχέση, περιμένοντας το «κάτι καλύτερο» που μπορεί να εμφανιστεί αργότερα στη ζωή του.

Σε άλλη περίπτωση μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δυστυχισμένος στη σχέση του, αλλά να φοβάται να κάνει τη σοβαρή συζήτηση που θα τη λήξει, με αποτέλεσμα να παρατείνει μια σχέση χωρίς πάθος μόνο και μόνο επειδή την έχει.

«Το “ξεφούσκωμα” μπορεί επίσης να συμβεί σε μια μακροχρόνια σχέση όταν οι ανάγκες του ενός μέλους δεν ικανοποιούνται», λέει η ψυχολόγος Laura Louis, PhD, ιδρύτρια του κέντρου Atlanta Couple Therapy. «Μπορεί να είναι οι σωματικές ή οι συναισθηματικές ανάγκες του που παραμελούνται, για παράδειγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση, μπορεί να επιλέξει να απομακρυνθεί από τη σχέση, αντί να αναφερθεί ευθέως στο πρόβλημα».

Πώς θα καταλάβετε ότι η σχέση σας ξεφουσκώνει

Νιώθετε πως με τον σύντροφό σας απλώς συνυπάρχετε

Αν ο ενθουσιασμός και η ενέργεια έχει μειωθεί στη σχέση σας τότε είναι πιθανό το fizzling να είναι η νέα της πραγματικότητα. Ενώ όλες οι σχέσεις θα περάσουν σε μια πιο ήρεμη φάση μετά την ενθουσιώδη αρχή, αυτό δεν είναι το ίδιο με το fizzling. «Στην πρώτη περίπτωση οι σύντροφοι προσπαθούν και θέλουν να κρατήσουν τη σχέση ζωντανή, νοιάζονται γι’ αυτή, αλλά και για το ταίρι τους. Στη δεύτερη αυτό δεν ισχύει», λέει η ειδικός.

Περνάτε όλο και λιγότερο χρόνο μαζί

Κάθε μεγάλη αλλαγή που σας απομακρύνει από τον σύντροφό σας και μεγαλώνει την απόσταση μεταξύ σας, είναι σημάδι αρνητικό για τη σχέση.

«Το να θέλει, για παράδειγμα, ο σύντροφός σας να περάσει λιγότερο χρόνο μαζί σας και να επιλέγει να βγαίνει με φίλους ή συναδέλφους δεν είναι και ό,τι καλύτερο για το μέλλον της σχέσης», σημειώνουν οι relationship expert.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε κοινωνική ζωή εκτός σχέσης ή να μην απολαμβάνετε τα χόμπι σας, αλλά όταν εκείνα γίνονται πολύ πιο σημαντικά από τη σχέση σας μάλλον κάτι δεν πάει καλά.

Η επικοινωνία σας έχει μειωθεί αισθητά

Αν δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε με τον σύντροφό σας ή αν διαπιστώνετε ότι περισσότερες από τις τηλεφωνικές κλήσεις ή τα μηνύματά σας μένουν αναπάντητα, αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι τα πράγματα μπορεί και να έχουν ξεφουσκώσει.

«Αν και τα επικοινωνιακά σκαμπανεβάσματα είναι μέρος κάθε σχέσης, το κλειδί για να τα αποκρυπτογραφήσετε και να καταλάβετε αν πρόκειται απλώς για μία φάση ή για fizzling, είναι το κατά πόσο εσείς ή ο σύντροφός σας θέλετε να λύσετε τα κενά και να τα ελαχιστοποιήσετε».

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το fizzling

Οι περισσότεροι σύμβουλοι σχέσεων συμφωνούν σε ένα σημείο: «Για να αποτραπεί το fizzling σε μία σχέση πρέπει και οι δύο να θέλουν αυτή η σχέση να σωθεί. Όταν ξεκαθαρίσετε πρώτα μέσα σας και έπειτα με τον άνθρωπο που έχετε δίπλα σας τι είναι αυτό που ζητάτε από έναν δεσμό και κατά πόσο αυτός που έχετε ήδη σας καλύπτει, τότε τα περισσότερα προβλήματα θα λυθούν, μαζί και το “ξεφούσκωμα”».

Πηγή: marieclaire.gr