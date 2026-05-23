Βίντεο-ντοκουμέντο από το σπίτι που ζούσαν τα έξι ανήλικα στο Περιστέρι – Σπασμένα πλακάκια, ακαθαρσίες, χάος

Βίντεο-ντοκουμέντο από τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξι ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Πρόκειται για τη στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν στο χώρο μετά από καταγγελία.

Όπως θα δείτε, σπασμένα πλακάκια στο μπάνιο, ακαθαρσίες, φαγητά πεταμένα και χάος καταγράφει το βίντεο. Οι γονείς καταδικάστηκαν σε 16 μήνες φυλάκιση, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε βαθμό πλημμελήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης – Πώς ζούσαν τα έξι ανήλικα παιδιά μέσα σε ακαθαρσίες

Μετά τις πρώτες καταγγελίες σε βάρος τους και υπό τον φόβο να χάσουν την επιμέλεια των παιδιών, έφυγαν από την περιοχή για ένα διάστημα πέντε μηνών και πήγαν στους Λειψούς, όπου μένει η μία εκ των δύο γιαγιάδων τους.

«Έγινε μια καταγγελία στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου και γι’ αυτό σηκώθηκαν και έφυγαν και ήρθαν στους Λειψούς» είπε ο δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος, επιβεβαιώνοντας την είδηση.

«Τα φρόντιζε η γιαγιά, που πήγαινε στο σπίτι και καθάριζε και βοηθούσε, της μαγείρευε, της πήγαινε φαγητό για τα παιδιά. Τα ρούχα τους τα έπλενε η γιαγιά στο πλυντήριο πάνω, αφού δεν είχε εκεί, ήταν χαλασμένο το δικό της» ανέφερε, επίσης, συγγενής των παιδιών.

Η οικογένεια, ωστόσο, επέστρεψε στην Αθήνα και συνέχιζε να ζει στο δώμα των 27 τ.μ. κάτω από άθλιες συνθήκες.

Έγκυος σε έβδομο παιδί η μητέρα, τι είπε για τις συνθήκες διαβίωσης

Η μητέρα των παιδιών, που είναι έγκυος στο 7ο παιδί της, είπε ότι έμειναν για 10 ημέρες στο δώμα και τα παιδιά έπαθαν γαστρεντερίτιδα.

«Μέναμε 10 μέρες στο σπίτι στην ταράτσα, που ήταν μικρό σε τετραγωνικά. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου έπαθαν γαστρεντερίτιδα. Η μία τουαλέτα που έχει το σπίτι ήταν διαρκώς κατειλημμένη. Έπρεπε να βρω μια λύση. Έδινα σακούλες στα παιδιά για να κάνουν την ανάγκη τους, γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Όταν τελείωναν, τις άφηνα στην άκρη, για να τις πετάξω όλες μαζί. Είμαι έγκυος στο 7ο και δεν μπορούσα να κατεβαίνω συνέχεια για να τις πετάω μία μία» δικαιολογήθηκε, σύμφωνα με το Mega.

Περιστέρι: Δεν ήταν αυτός ο τρόπος ζωής μας, λέει ο πατέρας των παιδιών

Ο πατέρας των παιδιών έκανε επίσης λόγο για γαστρεντερίτιδα, τονίζοντας πως δεν ζουν μόνιμα έτσι, όπως κατηγορούνται.

«Η οικογένεια που δημιούργησα με τη σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα 6 παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι’ αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι» είπε στο Star, και πρόσθεσε:

«Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένειά μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι. Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένειά μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας».