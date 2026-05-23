Μικρολίμανο: Στα ίχνη του “Τίτι” βρίσκονταν οι Αρχές – Οι αναρτήσεις που τον πρόδωσαν

Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το περιστατικό βγαλμένο από ταινία καταδίωξης στο Μικρολίμανο με έναν δραπέτη να βγάζει όπλο σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Το αιματηρό περιστατικό που οδήγησε τον 42χρονο δραπέτη «Τίτι» στο νοσοκομείο συνέβη στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5), όταν πυροβολήθηκε από την αστυνομία τη στιγμή που πήγε να βγάλει όπλο και απειλούσε ενώ είχε βαρύ οπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega όπως λένε οι αρχές βρίσκονταν στα ίχνη του καταζητούμενου με «Ερυθρά Αγγελία», γνωστού ως «Titi» ή «Astrit»,, με την ΕΛΑΣ να εκτιμά μετά από στοιχεία που είχε ότι βρισκόταν στη χώρα μας, παράνομα τις τελευταίες 10 ημέρες.

Οι αρχές, είχαν εντοπίσει βίντεο που είχε αναρτήσει ο 42χρονος δραπέτης από μόνος του σε προσωπικούς του λογαριασμούς και είχαν προδώσει την τοποθεσία του, καθώς φαινόταν να περπατά στους δρόμους της Αθήνας.

Η σύλληψή του, δεν ήθελαν να γίνει μπροστά σε κόσμο, καθώς ήταν πάνοπλος και επικίνδυνος και έπεσε στα χέρια των αρχών, όταν του έκαναν τυχαίο έλεγχο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο -«κλειδί» έναν άνδρα που βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο μέχρι λίγο πριν τη σύλληψή του, ενώ ερευνούν την εμπλοκή του νέου προσώπου που έχει μπει στο κάδρο των αρχών και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ή εάν σχεδίαζαν μαζί κάποια επίθεση.