MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Έμπολα: 10 αφρικανικές χώρες σε κίνδυνο να πληγούν από την επιδημία, σύμφωνα με την Africa CDC

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δέκα αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας, προειδοποίησε σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

«Έχουμε δέκα χώρες σε κίνδυνο» να πληγούν, είπε ο πρόεδρος της Africa CDC, Ζαν Κασεγιά, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Αυτές οι χώρες είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια.

Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία «εξαπλώνεται ραγδαία», προειδοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αυτή η επιδημία, η 17η που πλήττει τη ΛΔ του Κονγκό «είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο», υπογράμμισε ο Κασεγιά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αφρική Έμπολα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας ανοίγουν σήμερα και αύριο τις πόρτες τους στο κοινό – Δείτε ποια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Γεωργιάδης για Κοβέσι: Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημά της για άρση ασυλίας – Αν το είχαμε κάνει εμείς, φαντάζεστε τι θα γινόταν;

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τραμπ: Πλησιάζουμε σε συμφωνία με το Ιράν – Θα υπογράψω μόνο αν πάρουμε όλα όσα θέλουμε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Formula 1: Ο Ράσελ νικητής στον αγώνα σπριντ του γκραν πρι του Καναδά

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: 10 οι νεκροί από πλήγμα του Κιέβου σε λύκειο, λέει η Μόσχα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 59 λεπτά πριν

“Μαφία” στα Βορίζια: Σε κατ’οίκον περιορισμό ο “θείος” ύστερα από διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του