Οι σχέσεις βελτιώνονται θεαματικά για αυτά τα ζώδια μέχρι το τέλος Μαΐου

Οι τελευταίες ημέρες του Μαΐου φέρνουν σημαντικές εξελίξεις στην ερωτική ζωή ορισμένων ζωδίων, με τις σχέσεις να αλλάζουν κατεύθυνση και να οδηγούνται σε ένα πολύ πιο ουσιαστικό και σταθερό κεφάλαιο. Ο μήνας ξεκίνησε με την Πανσέληνο στον Σκορπιό την 1η Μαΐου, η οποία φωτίζει βαθιά συναισθήματα, κρυμμένες ανάγκες και όσα χρειάζονται επαναπροσδιορισμό μέσα στις σχέσεις. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η είσοδος του Ερμή στον Ταύρο βοηθά στην ουσιαστική επικοινωνία, ενώ στα μέσα του μήνα η Αφροδίτη πέρασε στον Καρκίνο και ο Ήλιος στους Διδύμους φέρνοντας αισιοδοξία, εξωστρέφεια και νέες δυνατότητες στην αγάπη. Η Μπλε Πανσέληνος στον Τοξότη στις 31 Μαΐου λειτουργεί σαν σημείο καμπής, βοηθώντας κάποια ζώδια να βρουν τελικά τις σχέσεις και τις προσωπικές συνδέσεις.

Ταύρος

Τα τελευταία χρόνια αλλάξατε βαθιά. Η ολοκλήρωση της μακρόχρονης διέλευσης του Ουρανού από το ζώδιό σου σηματοδοτεί το τέλος ενός απαιτητικού κύκλου που ξεκίνησε το 2018 και σε ανάγκασε να επανεξετάσεις σχέσεις, επιθυμίες και προσωπικά όρια. Η Πανσέληνος στον Σκορπιό λειτούργησε σαν μία συναισθηματική κάθαρση. Αν είστε single, ο Μάιος μπορεί να φέρει ακόμα και προς το τέλος του νέα πρόσωπα και σημαντικές ευκαιρίες στον έρωτα. Αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, τώρα καταλαβαίνετε πιο καθαρά τι χρειάζεστε και πώς θέλετε να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Είναι μία περίοδος που σας βοηθά να αφήσετε πίσω παλιές απογοητεύσεις και να ανοίξετε πραγματικά χώρο για κάτι καινούργιο.

Λέων

Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα στον Υδροχόο από τις 6 Μαΐου έως τον Οκτώβριο φέρνει βαθιές αλλαγές στις σχέσεις σας. Ο Πλούτωνας λειτουργεί σαν καθρέφτης και σας βοηθά να δείτε την αλήθεια πίσω από τις δυναμικές που υπάρχουν ανάμεσα σε εσάς και τον σύντροφό σας. Αυτός ο μήνας σας καλεί να επανασυνδεθείτε ουσιαστικά με το ταίρι σας. Μέσα από συζητήσεις, κοινές εμπειρίες και περισσότερο χρόνο μαζί, μπορείτε να ανακαλύψετε ξανά τι σας ενώνει πραγματικά. Παράλληλα, οι νέες γνωριμίες έχουν βαθύτερο νόημα και μπορεί να λειτουργήσουν σαν καταλύτες προσωπικής εξέλιξης.

Σκορπιός

Οι σχέσεις δεν είναι ποτέ τέλειες και αυτό είναι κάτι που αρχίζετε να αποδέχεστε. Καλείστε να δείτε τις σχέσεις σας από μία διαφορετική οπτική και να αναγνωρίσετε όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τους λόγους που σας κρατούν κοντά σε κάποιον. Ο Μάιος φέρνει νέα ξεκινήματα στα αισθηματικά σας. Η επικοινωνία βελτιώνεται, οι ευκαιρίες για γνωριμίες αυξάνονται και ένα νέο κεφάλαιο στον έρωτα ανοίγει. Έπειτα από μία δύσκολη περίοδο, νιώθετε έτοιμοι να αγαπήσετε ξανά.

Πηγή: marieclaire.gr