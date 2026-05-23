Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο ο Μάριος Οικονόμου – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε το πρωί του Σαββάτου (23/5) με τη μηχανή του.

Σύμφωνα με το epiruspost, οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς ο 33χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

Ο Οικονόμου τράκαρε με διερχόμενο ΙΧ, οδηγώντας τη μηχανή του πολύ κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, το οποίο δεν εφημέρευε και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, άμεσα διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό.

Πλέον, ο άτυχος πρώην ποδοσφαιριστής μετά το πολύωρο χειρουργείο, έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης προς τον πρώην αμυντικό της και την οικογένειά του, εκφράζοντας την αγωνία και τη συμπαράστασή της σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές:

«Η οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του Μάριου Οικονόμου και των οικείων του, με την ευχή να βγει νικητής από τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι άνθρωποι της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, φορώντας τη φανέλα του Παναιτωλικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία.

Συγκεκριμένα, είχε 74 συμμετοχές με την Μπολόνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννινα, 21 στον Παναιτωλικό και 20 στην Κοπεγχάγη. Επίσης έχει αγωνιστεί σε ΣΠΑΛ, Μπάρι και Κάλιαρι.