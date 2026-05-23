Χεζμπολάχ: “Το Ιράν μας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει”

Την ίδια στιγμή που οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ – μέσω Πακιστάν – εντείνονται με στόχο την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου, το μέτωπο του Λιβάνου παραμένει επίκαιρο αφού συνεχίζονται οι συγκρούσεις Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο, με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, δεν έχει αποτρέψει το Ισραήλ από το να εξαπολύει μικρής κλίμακας επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει σήμερα (23.05.2026) πως ένα μήνυμα που εστάλη από το Ιράν δείχνει πως η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει την φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου και ότι η πιο πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει μια εκεχειρία στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε μία ανακοίνωση πως ο ηγέτης της, Ναΐμ Κάσεμ, έλαβε ένα μήνυμα από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος τον διαβεβαίωνε πως το Ιράν «δεν θα απαρνηθεί τη στήριξή του στις οργανώσεις που ζητούν τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, στην πρώτη σειρά των οποίων βρίσκεται η Χεζμπολάχ».

Στην τελευταία ιρανική πρόταση που διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από Πακιστανούς μεσολαβητές με στόχο την επίτευξη «ενός οριστικού τερματισμού» του πολέμου, το αίτημα να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία προκρίθηκε, συμπληρώνει η ανακοίνωση.