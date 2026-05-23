ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 25-28: Break στο Καματερό και “αγκαλιά” με τον τίτλο οι ασπρόμαυρες στην Α1 γυναικών στο χάντμπολ

Το πιο αποφασιστικό βήμα για να επιστρέψει στον θρόνο του ελληνικού χάντμπολ γυναικών έκανε ο ΠΑΟΚ.

Οι “ασπρόμαυρες” άλωσαν την έδρα της ΑΕΚ με 28-25, έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών της Α1 χάντμπολ γυναικών και πλέον έχουν την ευκαιρία να στεφθούν πρωταθλήτριες την ερχόμενη Τρίτη (26/05, 18:00) στο “Σπίτι του Χάντμπολ” στη Θεσσαλονίκη.

Θυμίζουμε ότι ο πρωταθλητής κρίνεται στις τρεις νίκες.

Το ματς

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο μεγαλύτερο μέρος του. Ο ΠΑΟΚ απάντησε γρήγορα στο 3-0 της ΑΕΚ και μάλιστα προηγήθηκε με 8-5.

Ο Δικέφαλος του Βορρά εκμεταλλεύτηκε την αποβολή της Ζενέλξη με κόκκινη για μαρκάρισμα στην Ανδρίτσου, κάνοντας το 6-12 και το 7-13.

Οι παίκτριες του Βύρωνα Παπαδόπουλου με αντεπίθεση διαρκείας κατάφεραν να μειώσουν στα δύο τέρματα στο ημίχρονο (13-15), με κορυφαία παίκτρια την Παΐζίνιο.

Στο δεύτερο 30λεπτο, η Ένωση ισοφάρισε σε 20-20, όμως οι φιλοξενούμενες με την Αλμέιδα να κατεβάζει ρολά, βρήκαν μεγάλα γκολ και έφυγαν με το διπλό (25-28) από το Καματερό.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 5-4, 6-8, 6-11, 9-13, 13-15 (ημχ), 16-18, 20-21, 22-23, 22-24, 24-26, 25-28

