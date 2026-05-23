Γιαννακόπουλος κατά Αστυνομίας για τα μέτρα στο φάιναλ φορ: “Περιμένω μία τεράστια συγγνώμη”

Αιχμές κατά της Αστυνομίας για τα μέτρα ασφαλείας και τους ελέγχους στο φάιναλ φορ της EuroLeague στο Telekom Center Athens άφησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα από σειρά stories που δημοσίευσε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε σε ελλιπείς ελέγχους ταυτοπροσωπίας και εισιτηρίων κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, κάνοντας σύγκριση με προηγούμενα περιστατικά όπου – όπως υποστήριξε – είχαν ληφθεί αυστηρότερα μέτρα. Παράλληλα, τόνισε πως αναμένει «μία τεράστια συγγνώμη» προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Για τον Παναθηναϊκό όμως όλα αυτά θα διορθωθούνε. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούνε. Λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την Αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε.

Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων.

Πριν από 15 ημέρες με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν.

Όσο και να λέγεστε Αστυνομία, όσο και να λέγεστε Αρχή περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχανε έρθει να δούνε τον αγώνα. Ώπα!

Και στην Euroleague, θα το πω στα ελληνικά, είμαι βέβαιος πως έχετε μεταφραστές. Στην Ευρωλίγκα, αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω ούτε στην επόμενη ζωή στο γήπεδο. Τώρα που υπό την δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς είχαμε παραχωρήσει το γήπεδο, έγιναν όλα αυτά, τι σκ@τ@ θα κάνετε; Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει; Εμένα θα τιμωρήσετε; Άιντε μπράβο. Έχε χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ