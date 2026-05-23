Στη σκηνή του ΟΑΚΑ οι Iron Maiden: Πάνω από 50.000 θαυμαστές στη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς Iron Maiden κινείται το ΟΑΚΑ καθώς είναι σε εξέλιξη η συναυλία του θρυλικού μέταλ συγκροτήματος που κλείνει φέτος τα 50 χρόνια παρουσίας του στη μουσική σκηνή. Το πετυχημένο συγκρότημα επέλεξε να ξεκινήσει από την την Ελλάδα την περιοδεία τους “Run for your Lives” στο κατάμεστο ΟΑΚΑ που έχει γεμίσει από 50.000 τυχερούς θαυμαστές που προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια για τη συναυλία.

Οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00 ενώ τα μέλη του συγκροτήματος ανέβηκαν στην σκηνή στις 20:30, με τον καιρό να κάνει τη χάρη στον κόσμο που από νωρίς πήγε στο γήπεδο, καθώς σταμάτησε η βροχή. Λόγω του άστατου καιρού ωστόσο ο κόσμος, ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, προμηθεύτηκε αδιάβροχα καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονται για την αποφυγή τραυματισμών.

Να σημειωθεί ότι λόγω της συναυλίας και του μεγάλου αριθμού των θεατών τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια των ΜΜΕ. Ειδικότερα, η Γραμμή 1, από τον σταθμό Ειρήνη προς Κηφισιά θα αναχωρήσει στις 00:56, προς Πειραιά στις 00:50 (έως τον σταθμό Ομόνοια) ενώ οι Γραμμές 2 & 3 και το Τραμ, λειτουργούν σήμερα σε 24ωρη βάση.

