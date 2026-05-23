Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου κακοποιού “Τίτι” – Κρυβόταν στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου

Ο 42χρονος Αλβανός με το ψευδώνυμο «Τίτι» που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά στο Μικρολίμανο κουβαλά ένα από τα πιο βαριά και βίαια ποινικά μητρώα της τελευταίας 20ετίας.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν ακόμη ήταν ανήλικος, είχε απασχολήσει τις αρχές για ληστείες, διαρρήξεις και βίαιες επιθέσεις, ενώ θεωρείτο εξαιρετικά αδίστακτος.

Από το 2009 έως το 2012 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που εισέβαλλε σε σπίτια στην Αττική, διαπράττοντας ληστείες και βιασμούς. Παρότι είχε ταυτοποιηθεί, τότε δεν είχαν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία για σύλληψη.

Το 2012, σε απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στην Καισαριανή, άνοιξε πυρ με καλάσνικοφ, σκοτώνοντας 30χρονο σεφ και τραυματίζοντας σοβαρά τον αδελφό του. Η οργάνωση στην οποία ανήκε είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον επτά ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή αγριότητα των μελών της.

Το 2019 απέδρασε από το Μεταγωγών, αρπάζοντας το όπλο αστυνομικού και κρατώντας ομήρους. Διέφυγε πυροβολώντας, συνελήφθη αργότερα στην Αλβανία, φυλακίστηκε, αλλά παραβίασε τους όρους και εξαφανίστηκε.

Πρόσφατα, η σύζυγός του είχε καταγγείλει ότι την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει και θα πάρει το παιδί τους.

Το κρησφύγετο

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε βρει καταφύγιο στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου, όπου η οικογένειά του διατηρούσε ενεργή παρουσία και χρησιμοποιούσε τους χώρους ως ορμητήριο.

Το 2022, ο ανιψιός του είχε τραυματίσει 35χρονη ανθυπαστυνόμο σε επιχείρηση για ναρκωτικά μέσα στις εστίες, πριν τραυματιστεί από τα πυρά της.

Παρά τις πληροφορίες της συζύγου του ότι κρυβόταν εκεί τον τελευταίο μήνα, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο 42χρονος φέρεται να κινούνταν διαρκώς, αλλάζοντας σημεία και αξιοποιώντας τις εστίες ως ασφαλή ζώνη διαφυγής.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5) ο 42χρονος διαβόητος κακοποιός καθόταν σε τραπέζι στο Μικρολίμανο μαζί με δύο γυναίκες και έναν άνδρα.

Την ίδια στιγμή, τρία συμβατικά οχήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή για μπράβους και κυκλώματα εκβιασμών, έφτασαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί, που είχαν ξεκινήσει από τα νυχτερινά κέντρα της Τρούμπας και κατέληξαν στο Μικρολίμανο, εντόπισαν τον 42χρονο στα τραπέζια και τον θεώρησαν ύποπτο.

Ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, σηκώθηκε, άρχισε να απομακρύνεται αργά και στη συνέχεια έτρεξε. Οι τέσσερις αστυνομικοί τον ακολούθησαν, δύο σε ευθεία και δύο διαγώνια σε κάλυψη, καλώντας τον να σταματήσει.

Τότε εκείνος γύρισε και τράβηξε τροποποιημένο πιστόλι με γεμιστήρα 32 φυσιγγίων και δυνατότητα βολής κατά ριπάς, το οποίο έστρεψε προς τον πρώτο αστυνομικό. Ο δεύτερος αστυνομικός πυροβόλησε άμεσα, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, πάνω από το αυτί, ακινητοποιώντας τον.

Ο δεύτερος άνδρας που ήταν μαζί με τον 42χρονο κατάφερε να διαφύγει μέσα στο πανδαιμόνιο που ακολούθησε.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.