Η Κατερίνα Στεφανίδη αγκαλιά με τον γιο της στο Kifisia Jump μετά το επιτυχημένο της άλμα των 4 μέτρων – Δείτε βίντεο

Τον πρώτο της αγώνα επί ελληνικού εδάφους έκανε σήμερα (23/5) η Κατερίνα Στεφανίδη στο «Kifisia Jump» στο Άλσος Κηφισιάς μετά την γέννηση του γιου της, ο οποίος βρισκόταν εκεί στο πλευρό της μανούλας του.

H Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από αρκετό καιρό στις ΗΠΑ και αποτέλεσε το πιο σημαντικό όνομα στο μίτινγκ αλμάτων «Kifisia Jump».

Η 36χρονη ολυμπιονίκης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τον Φεβρουάριο, μετά τη γέννηση του γιου της τον Ιούνιο του 2025 και για πρώτη φορά φέτος αγωνίστηκε στην Ελλάδα.

Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε μπορούμε να δούμε αρχικά της αθλήτρια του άλματος επί κοντώ να πηδάει τα 4 μέτρα για να συνεχίσει τον αγώνα της στη διοργάνωση.

Συγκινητικό είναι το επόμενο πλάνο, που την δείχνει να έχει πάρει αγκαλιά τον μικρό γιο της μετά το επιτυχημένο της άλμα και να «πανηγυρίζουν» μαζί.

Δείτε το βίντεο:

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ γέννησε το αγοράκι της στις 30 Ιουνίου 2025 στο Κολοράντο, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της και προπονητή, Μιτς Κρίερ.