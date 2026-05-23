Έκκληση από τον ΟΗΕ για προστασία των παιδιών στην Ουκρανία μετά την επίθεση σε φοιτητική εστία

Με επίκεντρο τις νέες αναφορές για επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ, στην περιοχή του Λουχάνσκ, όπου φιλοξενούνταν ανήλικοι και σπουδαστές, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε για την περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, η επίθεση φέρεται να προκάλεσε «δεκάδες απώλειες αμάχων, μεταξύ των οποίων παιδιά», ενώ επισημάνθηκε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν γνωρίζουμε».

To περιστατικό εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο μοτίβο πλήγματος κατά αμάχων, τονίζοντας ότι «το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου αποκαλύπτει ένα μοτίβο που αψηφά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται». Από τον Φεβρουάριο του 2022, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει «σχεδόν 16.000 αμάχους νεκρούς και περισσότερους από 44.000 τραυματίες», επισημαίνοντας ότι «οι πραγματικοί αριθμοί είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι πολύ υψηλότεροι».

Τονίστηκε ότι η υποχρέωση προστασίας αμάχων, μη στρατιωτικών αντικειμένων, ανθρωπιστικών εργαζομένων και των εγκαταστάσεών τους είναι «δεσμευτική για όλα τα μέρη» και ότι «οι επιθέσεις κατά αμάχων και οι αδιάκριτες επιθέσεις απαγορεύονται αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου».

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Βανέσα Φρεζίερ, ειδική εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου στα παιδιά και στην εκπαίδευση. Αναφερόμενη στην καταγγελλόμενη επίθεση στο Σταρομπίλσκ, είπε ότι φέρεται να σκοτώθηκαν και να τραυματίστηκαν «αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά», σημειώνοντας ότι ο ΟΗΕ «δεν έχει πρόσβαση στην περιοχή» και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες.

Καταδίκασε «όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών», τονίζοντας ότι «οι άμαχοι, τα παιδιά, το ανθρωπιστικό προσωπικό και τα μη στρατιωτικά αντικείμενα -συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων- δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο». Όπως ανέφερε, «η προστασία των παιδιών πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα» και «τα σπίτια τους, οι αίθουσες διδασκαλίας τους και το μέλλον τους δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες».

Η Ελλάδα επανέλαβε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «η ώρα για μια συνολική και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός έχει καθυστερήσει προ πολλού».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ανέφερε ότι η καταγγελλόμενη επίθεση κατά φοιτητικής εστίας στην προσωρινά κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ αποτελεί «άλλη μία έντονη υπενθύμιση της ανάγκης να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» και κάλεσε τη Ρωσία να επιτρέψει πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η κα Μπαλτά υπενθύμισε ότι, «κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε «σχεδόν 16.000 αμάχους στην Ουκρανία» και έχει τραυματίσει «περισσότερους από 44.000», αριθμοί που «αυξάνονται μέρα με τη μέρα».

Υπογράμμισε ότι «η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις είναι αδιαπραγμάτευτη» και ότι «η συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν είναι προαιρετική», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, σημειώνοντας ότι «σχεδόν 800 παιδιά από την Ουκρανία έχουν σκοτωθεί», «σχεδόν 2.800 έχουν τραυματιστεί» και «χιλιάδες ακόμη έχουν εκτοπιστεί και μεταφερθεί διά της βίας στη Ρωσία».

Η Ελλάδα εξέφρασε επίσης «πλήρη αλληλεγγύη προς τη Λετονία ως κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», τονίζοντας ότι οι πρόσφατες απειλές κατά της Λετονίας «δεν είναι ούτε βοηθητικές ούτε συμβάλλουν σε μια ειρηνική διευθέτηση» και ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η διάχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας, καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο κάθε εσκεμμένη επίθεση κατά αμάχων και μη στρατιωτικών αντικειμένων» και επανέλαβε την έκκληση για «σίγαση των όπλων, επανέναρξη του διαλόγου και της διπλωματίας» και για «μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ