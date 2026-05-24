Πανελλήνιες 2026: Την Παρασκευή η φετινή πρεμιέρα – Το πρόγραμμα και οι οδηγίες στους υποψήφιους

Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 να σηματοδοτεί την ερχόμενη εβδομάδα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ «μπαίνουν στην τελική ευθεία» της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας), ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Πρακτικές συμβουλές κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών

Πέραν την σωστής προετοιμασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είναι εξίσου σημαντική η διαχείριση των ημερών, αλλά και των ωρών πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης, κωδικοποίησε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι υποψήφιοι πριν αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης.

Αρχικά, σύμφωνα με τον κ. Βαφειαδάκη, η σωστή προετοιμασία βασίζεται στις συστηματικές επαναλήψεις και στη μελέτη διαφορετικών μαθημάτων καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες:

– Καλό είναι να μην επιμένουν υπερβολικά σε δύσκολα θέματα και να αποφεύγουν άσκοπες συζητήσεις πριν από την εξέταση.

– Χρειάζεται να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα του θέματος.

– Eίναι σημαντικό να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα, ώστε να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους και να αποφεύγουν το άγχος.

– Πρέπει να δίνουν προσοχή στην καθαρότητα και τη σωστή διατύπωση του γραπτού τους, καθώς ένα προσεγμένο γραπτό δημιουργεί θετική εικόνα.

«Το σημαντικότερο όλων είναι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο και όχι το τελικό κριτήριο για την ποιότητα και την αξία του χαρακτήρα τους», τόνισε ο κ. Βαφειαδάκης.

Τέλος, μία από τις συμβουλές απευθύνεται στους γονείς, οι οποίοι, όπως σημείωσε, «οφείλουν να διατηρούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι, χωρίς να μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά».

Χρήσιμες πληροφορίες και βασικές οδηγίες

Επιπλέον, εν όψει της έναρξης των Πανελλαδικών, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Υπενθυμίζεται, λοιπόν, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

– Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

– Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

– Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.

– Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.

– Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

– Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

– Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

– Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

– Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Το πρόγραμμα

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την 2α Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Τέλος εξετάσεων στα λύκεια

Το τέλος των απολυτήριων εξετάσεων (επονομαζόμενων και «ενδοσχολικών») για τους μαθητές της Γ’ λυκείου έχει οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2025. Καταληκτική καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων είναι η ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, δηλαδή δύο ημέρες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις του λυκείου, οι εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου, θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2025. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Την Τετάρτη η λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα ακουστεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων είναι προγραμματισμένη από το υπουργείο Παιδείας από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.