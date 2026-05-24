Κακοποιημένη 3χρονη στα Χανιά: Στο “μικροσκόπιο” των Αρχών οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Την ώρα που η 3χρονη από τα Χανιά δίνει μάχη στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε μαζί με τα τρία αδερφάκια του, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του Πακιστανού πατέρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η νεαρή μητέρα, Ρομά, συνελήφθη από την πρώτη στιγμή της “κατάρρευσης” του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ τα τρία αδερφάκια μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και για προσωρινή φιλοξενία μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω τύχη τους.

Μέχρι στιγμής η εικόνα που σχηματίζεται είναι ότι και τα τέσσερα παιδάκια ζούσαν και μεγάλωναν σε ένα νοσηρό περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η παραμέληση και η κακοποιητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive.gr, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγεται με μεγάλη προσοχή, στο “μικροσκόπιο” της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας. Ερευνάται δηλαδή ποια ήταν η αιτία που απεβίωσαν.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν όλα αυτά τα παιδιά είναι βιολογικά τέκνα του Πακιστανού που αναζητείται ή είναι κάποια απ’ αυτά. Πάντως, το κοριτσάκι που νοσηλεύται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με επισκληρίδιο αιμάτωμα και παλαιότερο κάταγμα φέρεται ως βιολογικό του παιδί.