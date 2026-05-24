Νετανιάχου: Ο Τραμπ συμφώνησε ότι η τελική συμφωνία θα εξουδετερώνει την πυρηνική απειλή του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως θα διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί έναντι απειλών στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης χθες (23.05.2026), σχετικά με μια συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Ιράν.

Ο Τραμπ είπε πως ΗΠΑ και Ιράν «διαπραγματεύτηκαν εκτενώς» ένα μνημόνιο κατανόησης επί μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ, ενώ χαρακτήρισε «πολύ καλή» την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Στη χθεσινοβραδινή συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου έδωσε έμφαση στο ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία της δράσης έναντι απειλών σε όλα τα πεδία, μεταξύ άλλων στον Λίβανο και ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε και στήριξε αυτήν την αρχή», δήλωσε σήμερα (24.05.2026) στο Reuters μια ισραηλινή πολιτική πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως το σχέδιο ορίζει ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν θα επιτεθούν στο Ιράν ή τους συμμάχους του και ως αντάλλαγμα η Ισλαμική Δημοκρατία δεσμεύεται να μην πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις εναντίον τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε σήμερα (24.05.2026) ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συμφώνησαν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει την πυρηνική απειλή που θέτει η Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτό θα απαιτούσε τη διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου που διαθέτει το Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το έδαφός του.