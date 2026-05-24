MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

O Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον “The Rock” σε promo video της ταινίας “Moana”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί με τον Ντουέιν Τζόνσον, τον γνωστό ως «Τhe Rock», σε ένα νέο προωθητικό video για την ταινία «Moana».

Έχοντας πλέον και τη δική του εταιρεία παραγωγής, αλλά και λόγω της μεγάλης δημοφιλίας του στις ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα στον σταρ του Hollywood για την προώθηση της ταινίας «Moana», η οποία και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 7 Ιουλίου.

Στο σχετικό video, ο Ντουέιν Τζόνσον φαίνεται να κάνει τατουάζ στον «Greek Freak» και να του δίνει να φορέσει περούκα με μακριά μαλλιά σαν της Moana, ενώ στη συνέχεια τον ρίχνει από ένα γκρεμό στο Μάουι.

Το βίντεο δημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του NBA γράφοντας: «Από το Μιλγουόκι μέχρι το Μοτουνούι, ένας θρύλος αναγνωρίζει έναν άλλο θρύλο».

Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου κακοποιού “Τίτι” – Κρυβόταν στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μικρολίμανο: Στα ίχνη του “Τίτι” βρίσκονταν οι Αρχές – Οι αναρτήσεις που τον πρόδωσαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Στις κάλπες σήμερα η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Χαλκιδική: Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, μεθαδόνη και χασίς

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Akylas για Eurovision: Έδωσα την ψυχή μου – Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά ο κόσμος μού έδειξε ότι ήμουν ο νικητής του