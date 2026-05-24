O Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον “The Rock” σε promo video της ταινίας “Moana”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί με τον Ντουέιν Τζόνσον, τον γνωστό ως «Τhe Rock», σε ένα νέο προωθητικό video για την ταινία «Moana».

Έχοντας πλέον και τη δική του εταιρεία παραγωγής, αλλά και λόγω της μεγάλης δημοφιλίας του στις ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα στον σταρ του Hollywood για την προώθηση της ταινίας «Moana», η οποία και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 7 Ιουλίου.

Στο σχετικό video, ο Ντουέιν Τζόνσον φαίνεται να κάνει τατουάζ στον «Greek Freak» και να του δίνει να φορέσει περούκα με μακριά μαλλιά σαν της Moana, ενώ στη συνέχεια τον ρίχνει από ένα γκρεμό στο Μάουι.

Το βίντεο δημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του NBA γράφοντας: «Από το Μιλγουόκι μέχρι το Μοτουνούι, ένας θρύλος αναγνωρίζει έναν άλλο θρύλο».