Meteo: Σε αυτές τις περιοχές της Κ. Μακεδονίας το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 33 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη

Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα Τρίτη, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 33°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας, όπου έφτασε τους 33.8°C.

Στον χάρτη απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:10 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 26 Μαΐου 2026.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30°C σε 108 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 18% του συνόλου).