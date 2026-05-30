Τραγωδία στη Σκύρο – 91χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από παραλία

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκύρου ότι μία 91χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία «ΜΑΓΑΖΙΑ».

Η γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμενικό Σταθμό Σκύρου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.