Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 30η Μαΐου
1381 Ξεσπά η Εξέγερση των Χωρικών (Peasants’ Revolt), η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β’.
1828 Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1917 Ο Αλέξανδρος Α’ ανεβαίνει στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος, μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.
1941 Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
1941 Λήγει η Μάχη της Κρήτης, με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.
1990 Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.
Γεννήσεις
1672 Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας (1682-1725). (Θαν. 28/1/1725)
1909 Μπένι Γκούντμαν, Αμερικανός κλαρινετίστας, ο «βασιλιάς του σουίνγκ». (Θαν. 13/6/1986)
1931 Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός. (Θαν. 19/4/2016)
Θάνατοι
1826 Παλαιών Πατρών Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 25/3/1771)
1960 Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958. («Δόκτωρ Ζιβάγκο») (Γεν. 29/1/1890)
1977 Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης, που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Γουίλιαμ Σέξπιρ. (Γεν. 23/4/1889)
Γιορτάζουν
Εμμέλεια.
Επέτειοι
Διεθνής Ημέρα Πατάτας
Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας