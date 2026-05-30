Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 30η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 30 Μαΐου:

1381 Ξεσπά η Εξέγερση των Χωρικών (Peasants’ Revolt), η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β’.

1828 Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποστέλλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

1917 Ο Αλέξανδρος Α’ ανεβαίνει στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος, μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.

1941 Δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μία παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.

1941 Λήγει η Μάχη της Κρήτης, με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.

1990 Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.

Γεννήσεις

1672 Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας (1682-1725). (Θαν. 28/1/1725)

1909 Μπένι Γκούντμαν, Αμερικανός κλαρινετίστας, ο «βασιλιάς του σουίνγκ». (Θαν. 13/6/1986)

1931 Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός. (Θαν. 19/4/2016)

Θάνατοι

1826 Παλαιών Πατρών Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 25/3/1771)

1960 Μπορίς Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958. («Δόκτωρ Ζιβάγκο») (Γεν. 29/1/1890)

1977 Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης, που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Γουίλιαμ Σέξπιρ. (Γεν. 23/4/1889)

Γιορτάζουν

Εμμέλεια.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Πατάτας

Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας