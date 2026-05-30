“Έχεις τη φύση στο χέρι σου”: Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η εταιρεία ΤΙΤΑΝ – Εργοστάσιο Ευκαρπίας, σε συνεργασία με τη Χ.Α.Ν.Θ., επισκέπτονται και φέτος το Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της δράσης «Έχεις τη φύση στο χέρι σου».

Η δράση ενημέρωση και ευαισθητοποίησης που διοργανώνει κάθε χρόνο η εταιρεία ΤΙΤΑΝ σε συνεργασία με τη ΧΑΝΘ έχει πλέον καθιερωθεί στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» ως μια αγαπητή και αναμενόμενη πρωτοβουλία από όλο το προσωπικό από το 2022 μέχρι σήμερα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο της Αιματολογικής Κλινικής και θα προσφερθούν λουλούδια σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης για το σημαντικό έργο που επιτελεί καθημερινά. Στην δράση θα συμμετάσχουν εθελοντές, εργαζόμενοι και στελέχη από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ και τη Χ.Α.Ν.Θ. τιμώντας με την παρουσία τους τη σημασία της ημέρας και τη διαχρονική αξία της προσφοράς.

Για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου η πρωτοβουλία «Έχεις τη φύση στο χέρι σου» έχει πλέον ριζώσει στην καθημερινότητά του προσωπικού, όπως αποδεικνύεται από τη θερμή ανταπόκριση που λαμβάνει κάθε χρόνο. Η δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ και τη Χ.Α.Ν.Θ. αναδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και ενεργή παρουσία στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της δράσης, το προσωπικό καλείται να συμμετάσχει φυτεύοντας ένα λουλούδι και να μοιραστεί τη στιγμή αυτή με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από μια φωτογραφία. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Έχεις τη φύση στο χέρι σου».