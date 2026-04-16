Ξανά στον “Ευαγγελισμό” ο Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του Μυλωνάκη

Στον «Ευαγγελισμό» μετέβη μετά την ομιλία στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη εξέδωσε το νοσοκομείο, σύμφωνα με το οποίο η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», ανέφερε χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν.